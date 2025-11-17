< sekcia Zahraničie
Izrael: Armáda zabila člena Hizballáhu v južnej časti Libanonu
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že izraelský útok zasiahol vozidlo v meste Mansúrí - necelých desať kilometrov od izraelskej hranice - a vyžiadal si život jedného civilistu.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 17. novembra (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na juhu Libanonu zabila člena libanonského militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Včera večer (v nedeľu)... Izraelské obranné sily zasiahli a zlikvidovali teroristu Hizballáhu Muhammada Alího Šuwajcha v oblasti Mansúrí v južnom Libanone,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Doplnila, že išlo o miestneho zástupcu hnutia. „Bol zodpovedný za komunikáciu medzi teroristickou organizáciou a obyvateľmi tejto oblasti v otázkach financií a vojenských záležitostí. Okrem toho bolo cieľom tohto teroristu získať súkromný majetok na teroristické účely,“ ďalej uviedla.
„Činnosť teroristov predstavuje porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ upozornila armáda.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že izraelský útok zasiahol vozidlo v meste Mansúrí - necelých desať kilometrov od izraelskej hranice - a vyžiadal si život jedného civilistu. V správe libanonskej tlačovej agentúry sa uvádza, že zabitý bol riaditeľom školy v Mansúrí.
Mierové sily OSN pôsobiace v Libanone (UNIFIL) zase informoval, že izraelskí vojaci v nedeľu strieľali na ich vojakov na juhu krajiny.
Izraelská armáda uviedla, že spozorovala dvoch podozrivých a následne vystrelila varovné výstrely. „Po preskúmaní sa zistilo, že išlo o vojakov OSN, ktorí v oblasti hliadkovali a z dôvodu zlých poveternostných podmienok boli považovaní za podozrivých,“ uviedla armáda.
Podľa dohody o prímerí z novembra minulého roka mal Izrael stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu. Ponechal ich však v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické, kde pokračuje v pravidelných útokoch na Libanon, pričom argumentuje, že ich cieľom sú základne a členovia Hizballáhu.
„Včera večer (v nedeľu)... Izraelské obranné sily zasiahli a zlikvidovali teroristu Hizballáhu Muhammada Alího Šuwajcha v oblasti Mansúrí v južnom Libanone,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
Doplnila, že išlo o miestneho zástupcu hnutia. „Bol zodpovedný za komunikáciu medzi teroristickou organizáciou a obyvateľmi tejto oblasti v otázkach financií a vojenských záležitostí. Okrem toho bolo cieľom tohto teroristu získať súkromný majetok na teroristické účely,“ ďalej uviedla.
„Činnosť teroristov predstavuje porušenie dohôd medzi Izraelom a Libanonom,“ upozornila armáda.
Libanonské ministerstvo zdravotníctva v nedeľu uviedlo, že izraelský útok zasiahol vozidlo v meste Mansúrí - necelých desať kilometrov od izraelskej hranice - a vyžiadal si život jedného civilistu. V správe libanonskej tlačovej agentúry sa uvádza, že zabitý bol riaditeľom školy v Mansúrí.
Mierové sily OSN pôsobiace v Libanone (UNIFIL) zase informoval, že izraelskí vojaci v nedeľu strieľali na ich vojakov na juhu krajiny.
Izraelská armáda uviedla, že spozorovala dvoch podozrivých a následne vystrelila varovné výstrely. „Po preskúmaní sa zistilo, že išlo o vojakov OSN, ktorí v oblasti hliadkovali a z dôvodu zlých poveternostných podmienok boli považovaní za podozrivých,“ uviedla armáda.
Podľa dohody o prímerí z novembra minulého roka mal Izrael stiahnuť svoje jednotky z južného Libanonu. Ponechal ich však v piatich oblastiach, ktoré považuje za strategické, kde pokračuje v pravidelných útokoch na Libanon, pričom argumentuje, že ich cieľom sú základne a členovia Hizballáhu.