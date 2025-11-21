< sekcia Zahraničie
Izrael: Armáda zabila piatich militantov v južnej časti Pásma Gazy
Palestínske územie zažilo v stredu jeden z najsmrteľnejších dní od nadobudnutia platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom 10. októbra, píše AFP.
Autor TASR
Jeruzalem 21. novembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v piatok v oblasti južnej časti Pásma Gazy v oblasti, ktorú kontroluje, zabila piatich militantov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Pred krátkym časom vojaci IDF (izraelských obranných síl) identifikovali päť teroristov, ktorí sa vynorili z podzemnej teroristickej infraštruktúry vo východnej časti Rafahu, východne od žltej línie,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.
„Teroristi sa priblížili k vojakom IDF rozmiestneným v južnej časti (Pásma) Gazy, čím pre nich predstavovali bezprostrednú hrozbu. Následne IAF (izraelské vzdušné sily) teroristov zlikvidovali,“ dodala.
Jedna z nemocníc v Pásme Gazy tiež informovala agentúru AFP, o jednej osobe, ktorá zahynula na následky zranení spôsobených izraelskou paľbou pri samostatnom incidente neďaleko oblasti Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, v oblasti mimo kontroly izraelskej armády.
Palestínske územie zažilo v stredu jeden z najsmrteľnejších dní od nadobudnutia platnosti prímeria medzi Izraelom a Hamasom 10. októbra, píše AFP. Podľa gazského úradu civilnej obrany pri útoku zahynulo až 27 ľudí.
Úrad ďalej uviedol, že vo štvrtok si ďalší izraelský útok vyžiadal životy piatich osôb.
Izrael počas prímeria opakovane útočí na ciele, ktoré považuje za pozície Hamasu. Došlo tiež k viacerým smrteľným incidentom, keď jeho sily strieľali na ľudí, ktorí sa približovali k žltej línii alebo ju prekračovali. Tamojšie ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že od začiatku prímeria zahynulo pri izraelských útokoch 312 Palestínčanov.
V rámci prímeria sa Izrael čiastočne stiahol z niektorých oblastí v Pásme Gazy za tzv. žltú líniu tvoriacu hranicu, za ktorú sa v rámci prvej fázy súčasného prímeria stiahli izraelské jednotky a ktorá prechádza Pásmom Gazy od severu na juh. Pod kontrolou izraelskej armády zostáva 53 percent palestínskeho územia vrátane väčšiny poľnohospodárskej pôdy, mesta Rafah, časti mesta Gaza a viacerých ďalších miest, pripomína TASR.
