Izrael: Armáda zachytila dve rakety vypálené z Libanonu

Tel Aviv 9. októbra (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že zachytila dve rakety vypálené z Libanonu krátko po tom, ako sa v prímorskom meste Cézarea rozozvučali sirény. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sirény sa ozývali aj na iných miestach na severe Izraela, a to deň po tom, čo armáda uviedla, že Iránom podporovaná militantná skupina Hizballáh v utorok dopoludnia v dvoch útokoch vypálila na Izrael 180 rakiet, mierených najmä na mesto Haifa a sever krajiny. Spravodajský portál The Times of Israel (TOI) uviedol, že po stredajšom útoku neboli hlásené žiadne škody ani obete na životoch.



Úradujúci vodca Hizballáhu Naím Kásim v utorok vyhlásil, že podporuje politické snahy o uzavretie prímeria s Izraelom, ktoré podniká predseda libanonského parlamentu Nabí Barrí. Zároveň však pohrozil že jednotky Hizballáhu rozšíria svoju raketovú paľbu hlbšie do Izraela, takže zo severu krajiny bude ešte viac vysídlených izraelských civilistov.



Medzi Izraelom a Hizballáhom dochádza takmer ku každodenným cezhraničným prestrelkám. Militantné hnutie tvrdí, že útoky na Izrael sú prejavom podpory palestínskemu ľudu v Pásme Gazy, kde už rok prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Izrael pri útokoch zabil za uplynulý rok viacerých vysokopostavených predstaviteľov Hizballáhu a jeho vojenského velenia, vrátane vodcu libanonského hnutia Hasana Nasralláha.



Izrael minulý týždeň začal s pozemnou operáciou v Libanone. Útoky sú podľa Izraela mierená práve na Hizballáh. Cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat desaťtisícov ľudí do svojich domovov na severe Izraela.