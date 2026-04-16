< sekcia Zahraničie
Izrael: Armáda zasahuje ciele Hizballáhu po streľbe z Libanonu
Izraelské záchranné služby predtým uviedli, že pri ostreľovaní z Libanonu necelé dve hodiny pred vstupom prímeria do platnosti utrpel na severe krajiny vážne zranenia 25-ročný muž.
Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 16. apríla (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok večer oznámila, že po cezhraničnej streľbe z Libanonu na severný Izrael zasahuje zariadenia na odpaľovanie rakiet patriace libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Došlo k tomu krátko pred začiatkom dohodnutého prímeria s Libanonom, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Izraelské záchranné služby predtým uviedli, že pri ostreľovaní z Libanonu necelé dve hodiny pred vstupom prímeria do platnosti utrpel na severe krajiny vážne zranenia 25-ročný muž. Civilná ochrana predtým pre dotknutú oblasť vydala výstrahu pred raketami.
Desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom oznámil vo štvrtok prezident USA Donald Trump. Začne platiť o 23.00 h SELČ a je možné ho predĺžiť, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že dohoda zahŕňa záväzok Bejrútu zabrániť útokom Hizballáhu na izraelské ciele.
Izrael a Libanon potvrdili, že nie sú vo vojne a zaväzujú sa viesť rokovania sprostredkované Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu na zaistenie trvalej bezpečnosti, stability a mieru.
Hizballáh vo štvrtok večer vyzval Libanončanov, aby odložili návrat do svojich domovov na juhu krajiny v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, „pokým sa situácia úplne neobjasní“.
Izraelské záchranné služby predtým uviedli, že pri ostreľovaní z Libanonu necelé dve hodiny pred vstupom prímeria do platnosti utrpel na severe krajiny vážne zranenia 25-ročný muž. Civilná ochrana predtým pre dotknutú oblasť vydala výstrahu pred raketami.
Desaťdňové prímerie medzi Izraelom a Libanonom oznámil vo štvrtok prezident USA Donald Trump. Začne platiť o 23.00 h SELČ a je možné ho predĺžiť, uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí s tým, že dohoda zahŕňa záväzok Bejrútu zabrániť útokom Hizballáhu na izraelské ciele.
Izrael a Libanon potvrdili, že nie sú vo vojne a zaväzujú sa viesť rokovania sprostredkované Spojenými štátmi s cieľom dosiahnuť komplexnú dohodu na zaistenie trvalej bezpečnosti, stability a mieru.
Hizballáh vo štvrtok večer vyzval Libanončanov, aby odložili návrat do svojich domovov na juhu krajiny v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, „pokým sa situácia úplne neobjasní“.