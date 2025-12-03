Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Zahraničie

Izrael: Atmosféra priamych rokovaní s Libanonom bola pozitívna

.
Na snímke Nawaf Salam. Foto: TASR/AP

Libanonský premiér Nawáf Salám zdôraznil v stredu, že schôdzka venovaná monitorovaniu prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom nebola súčasťou mierových snáh na odzbrojenie hnutia.

Autor TASR
Jeruzalem/Bejrút 3. decembra (TASR) - Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua opísal atmosféru stredajších rokovaní s Libanonom ako „pozitívnu“. Išlo o prvé priame rokovania oboch krajín za posledné desaťročia, a to v rámci monitorovania prímeria. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Stretnutie sa konalo v pozitívnej atmosfére a dohodlo sa, že sa vypracujú nápady na podporu potenciálnej ekonomickej spolupráce medzi Izraelom a Libanonom,“ oznámil úrad v stanovisku.

Izrael zdôraznil, že je „nevyhnutné“, aby sa odzbrojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh bez ohľadu na pokrok v hospodárskej spolupráci, dodal úrad.

Libanonský premiér Nawáf Salám zdôraznil v stredu, že schôdzka venovaná monitorovaniu prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom nebola súčasťou mierových snáh na odzbrojenie hnutia. Dodal však, že jeho krajina je otvorená mechanizmu overovania snáh o odzbrojenie Hizballáhu.

Izrael a Libanon sú technicky vo vojnovom stave od roku 1948 a napriek novým diplomatickým spojeniam Salám v rozhovore uviedol, že „ešte nejde o mierové rokovania“.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne