Izrael avizoval rozšírenie dodávok humanitárnej pomoci do pásma Gazy

Jeruzalem 29. októbra (TASR) — Izrael chce uľahčiť dodávky humanitárnej pomoci do pásma Gazy, ktoré by sa mali v nadchádzajúcich týždňoch "výrazne zvýšiť“. Zabezpečiť to má nový spoločný mechanizmus, vytvorený v spolupráci s USA, Egyptom a Organizáciou Spojených národov, informoval v nedeľu podľa agentúry DPA na tlačovej konferencii Elad Goren z úradu koordinujúceho aktivity židovského štátu na palestínskych územiach (COGAT).



Dodávky pomoci pre spomínané územie sa najskôr skontrolujú na izraelsko-egyptskom hraničnom priechode Nitzana z Izraela do Egypta. Dôvodom kontroly sú obavy, že v nákladných autách by sa do pásma Gazy mohli prepravovať aj zbrane.



Po kontrole budú zásielky prepravené z Egypta do pásma Gazy cez hraničný priechod Rafah a odovzdané Organizácii Spojených národov. Tieto dodávky sú určené len pre južnú časť pásma Gazy, kam chce Izrael presťahovať civilistov zo severu, kde plánuje spustiť rozsiahlu pozemnú operáciu proti islamistickému hnutiu Hamas.



Goren ďalej povedal, že zásobovanie pásma Gazy vodou "nie je na normálnej úrovni", ale postačuje pre humanitárne potreby. Pripomenul, že 90 percent pitnej vody pochádza zo samotného palestínskeho územia. Pred vpádom teroristov Hamasu zo 7. októbra tam Izrael dodával len desať percent vody. Hamas pri útoku pred tromi týždňami zničil jedno z vodovodných potrubí.



Goren informoval, že Izrael obnovil dodávky vody druhým z troch potrubí, ktorým v súčasnosti prúdi 28,5 milióna litrov denne; pred vojnou to bolo približne 49 miliónov litrov denne.



Hamas, kontrolujúci ministerstvo zdravotníctva, rozhoduje podľa Gorena aj o distribúcii liekov a paliva. Nemocnice zatiaľ palivo pre dieselové generátory majú, keďže Hamas ich používa ako svoje veliteľské centrá. Každá nemocnica má okrem toho aj vlastný systém zásobovania solárnou energiou.