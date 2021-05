Izrael avizuje tvrdšiu reakciu na budúce útoky z Gazy

Jeruzalem 23. mája (TASR) - Izraelskí ministri po prímerí v konflikte s palestínskymi militantmi v pásme Gazy zdôraznili, že Izrael bude na každý útok z tohto územia v budúcnosti reagovať výrazne tvrdšie ako doposiaľ. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Za každý útok na juh (Izraela) musí dôjsť k cielenému zabitiu lídrov Hamasu a paľbu na ciele Hamasu," povedal izraelský minister financií Jisrael Kac v nedeľu pre rozhlasovú stanicu 103FM.



Izrael sa dosiaľ pre obavy z vojny vždy vyhýbal podniknutiu prvého kroku. To sa však teraz zmení, uviedol Kac s tým, že šéf islamistického Hamasu v pásme Gazy Jahjá al-Sinwár za každý útok "zaplatí svojou hlavou".



Izraelský minister pre komunitné záležitosti Cachi Hanegbi zašiel v sobotu v rozhovore pre televíziu Rešet 13 ešte ďalej. "Nesmieme čakať na raketové útoky," vyhlásil s tým, že dôvodom na útok Izraela na ciele militantov by malo byť aj nové vyzbrojovanie Hamasu raketami.



Aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu po vstupe prímeria do platnosti v noci na piatok hovoril o "nových pravidlách hry" voči Hamasu. Izrael bude na nové raketové útoky z pásma Gazy reagovať plnou silou, varoval.