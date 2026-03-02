< sekcia Zahraničie
Izrael až do stredy večera predĺžil uzavretie škôl a pracovísk
Agentúra DPA v pondelok informovala, že v dôsledku útokov Izraela a Spojených štátov sa Irán rozhodol uzatvoriť školy všetkých stupňov až do 21. marca.
Jeruzalem 2. marca (TASR) - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že predlžuje uzavretie vzdelávacích zariadení a pracovísk do stredy do 20.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) pre pokračujúce útoky na Blízkom východe. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
„Na základe nového posúdenia situácie v súvislosti s konfliktom s Iránom veliteľstvo domáceho frontu (izraelskej armády) oznámilo, že obmedzenia platné v celej krajine zostávajú nezmenené až do stredy večera. Všetky zhromaždenia, vzdelávacie aktivity a pracoviská s výnimkou základných sektorov, zostávajú zakázané,“ uvádza sa v pondelkovom vyhlásení armády.
Agentúra DPA v pondelok informovala, že v dôsledku útokov Izraela a Spojených štátov sa Irán rozhodol uzatvoriť školy všetkých stupňov až do 21. marca. Iránska tlačová agentúra Tasnim potvrdila, že výučba sa bude konať online.
