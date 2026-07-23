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Izrael: Ben Gvir opäť navštívil Chrámovú horu
Chrámová hora je posvätná pre židov aj moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia.
Autor TASR
Jeruzalem 23. júla (TASR) - Izraelský radikálny minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir vo štvrtok opäť navštívil komplex mešity Al-Aksá v Jeruzaleme a pochválil židovských návštevníkov, ktorí sa na tomto mieste modlili v rozpore s dohodami, ktoré tam povoľujú modliť sa iba moslimom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP a portál Times of Israel.
Chrámová hora je posvätná pre židov aj moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je najbezpečnejším a legálne prístupným miestom pre modlenie sa židov.
Napriek týmto pravidlám Ben Gvir chodieva na Chrámovú horu, aby takto deklaroval izraelskú suverenitu nad týmto miestom, ktoré je jadrom izraelsko-palestínskeho konfliktu a zdrojom opakujúceho sa napätia.
Vo štvrtok sa na Chrámovú horu spolu s Ben Gvirom vydalo asi 3000 židovských veriacich pri príležitostí pôstneho dňa Tiša be-av, ktorým si Židia pripomínajú zničenie jeruzalemských chrámov a ďalších katastrof, ktoré postihli ich národ.
„Počas Tiša be-av si pripomíname zničenie. Vidíme však aj obrovský pokrok na Chrámovej hore. Pozrite sa, čo sa tu deje – Židia sa modlia a cítia sa, ako keby boli majiteľmi tohto miesta. Niečo také sa ešte nikdy nestalo,“ povedal Ben Gvir vo videu, na ktorom bol zrejme zachytený jeden židovský návštevník, ako sa v modlitbe skláňa.
Krajne pravicového izraelského ministra už kritizovali jordánski aj palestínski predstavitelia. Jordánsko uviedlo, že Ben Gvirova návšteva bola „znesvätením posvätnosti mešity, eskaláciou, barbarským činom a neprijateľnou provokáciou“.
Chrámová hora je posvätná pre židov aj moslimov a každá návšteva izraelského politika, najmä krajne pravicového, môže byť moslimami vnímaná ako provokácia. Židia môžu navštíviť Chrámovú horu, ale verejná modlitba je zakázaná. Väčšina modlitieb sa vykonáva pri Západnom múre (Múre nárekov), ktorý je najbezpečnejším a legálne prístupným miestom pre modlenie sa židov.
Napriek týmto pravidlám Ben Gvir chodieva na Chrámovú horu, aby takto deklaroval izraelskú suverenitu nad týmto miestom, ktoré je jadrom izraelsko-palestínskeho konfliktu a zdrojom opakujúceho sa napätia.
Vo štvrtok sa na Chrámovú horu spolu s Ben Gvirom vydalo asi 3000 židovských veriacich pri príležitostí pôstneho dňa Tiša be-av, ktorým si Židia pripomínajú zničenie jeruzalemských chrámov a ďalších katastrof, ktoré postihli ich národ.
„Počas Tiša be-av si pripomíname zničenie. Vidíme však aj obrovský pokrok na Chrámovej hore. Pozrite sa, čo sa tu deje – Židia sa modlia a cítia sa, ako keby boli majiteľmi tohto miesta. Niečo také sa ešte nikdy nestalo,“ povedal Ben Gvir vo videu, na ktorom bol zrejme zachytený jeden židovský návštevník, ako sa v modlitbe skláňa.
Krajne pravicového izraelského ministra už kritizovali jordánski aj palestínski predstavitelia. Jordánsko uviedlo, že Ben Gvirova návšteva bola „znesvätením posvätnosti mešity, eskaláciou, barbarským činom a neprijateľnou provokáciou“.