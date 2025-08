VOJNA V GAZE: Izraelskí bezpečnostní odborníci žiadajú Trumpa o pomoc

Tel Aviv 4. augusta (TASR) - Viac ako 600 bývalých izraelských bezpečnostných predstaviteľov žiada amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyvinul tlak na vládu v Tel Avive s cieľom ukončiť vojnu v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Na základe nášho odborného posúdenia (palestínske militantné hnutie) Hamas už nepredstavuje hrozbu pre Izrael,“ uvádza sa v otvorenom liste bezpečnostných predstaviteľov, ktorý v pondelok zdieľali s médiami. Podpísalo ho 550 ľudí vrátane bývalých šéfov spravodajských služieb Šin Bet a Mosad či vysokopostavených predstaviteľov vlád. Vyzvali v ňom Trumpa, aby „ovplyvnil“ rozhodnutia izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.



„Spočiatku bola táto vojna spravodlivá, obranná, no keď sme dosiahli všetky vojenské ciele, vojna prestala byť spravodlivou,“ povedal bývalý šéf tajnej služby Šin Bet Ami Ajalon. Vojna trvá už takmer 23 mesiacov a „vedie Izraelský štát k strate bezpečnosti a identity,“ varoval vo videu zverejnenom spolu s listom.



Izrael začal vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy v reakcii na teroristický útok hnutia Hamas zo 7. októbra 2023.



V uplynulých týždňoch sa Izrael dostal pod rastúci medzinárodný tlak, aby súhlasil s prímerím, a tým zabezpečil prepustenie izraelských rukojemníkov z Pásma Gazy a distribúciu humanitárnej pomoci v enkláve. Niektorí Izraelčania vrátane ministrov Netanjahuovej vlády namiesto toho tlačia na armádu, aby pokračovala v ofenzíve a obsadila časť či celé Pásmo Gazy, píše AFP.



V liste sa uvádza, že izraelská armáda už dávno dosiahla dva ciele, ktoré sa dali silou dosiahnuť - rozloženie vojenských štruktúr Hamasu a jeho správy. „Tretí a najdôležitejší cieľ možno dosiahnuť len prostredníctvom dohody, je ním priviesť všetkých rukojemníkov domov,“ zdôraznili signatári v dokumente. „Prenasledovať zvyšných vysokopostavených členov Hamasu je možné aj neskôr,“ uvádza sa v liste.



Predstavitelia v texte zdôraznili, že Trumpovi dôveruje väčšina Izraelčanov a že môže vyvinúť tlak na Netanjahua, aby ukončil vojnu a umožnil návrat rukojemníkov. Po prímerí by Trump mohol podľa ich slov prinútiť regionálnu koalíciu, aby podporila reformovanú Palestínsku samosprávu, ktorá by prevzala kontrolu v Pásme Gazy, doplnila AFP.