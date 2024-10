Izrael bol aj v piatok terčom intenzívneho ostreľovania z Libanonu

Tel Aviv 4. októbra (TASR) - Sever Izraela bol v piatok opäť vystavený intenzívnemu ostreľovaniu z Libanonu, pričom vypálených približne 180 delostreleckých granátov a rakiet. Útoky boli obzvlášť intenzívne podvečer. Nateraz nie sú žiadne správy o obetiach alebo materiálnych škodách. K viacerým z útokov na Izrael sa medzičasom prihlásila proiránska militantná formácia Hizballáh. Informovala o tom agentúra DPA, uvádza TASR.



Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) na najmenej troch miestach na severe Izraela vypukli po dopade rakiet požiare, ktoré hasiči zlikvidovali.



Podľa izraelskej armády bolo mnoho rakiet zostrelených protivzdušnou obranou, zvyšok dopadol na otvorené priestranstvá. Izraelská armáda v piatok podvečer hlásila aj prienik dvoch podozrivých dronov, ktoré zneškodnilo izraelské letectvo.



Izraelská armáda medzičasom pokračovala v útokoch na ciele v Libanone s cieľom oslabiť Iránom podporované milície a vyhnať ich z oblasti pri hranici s Izraelom.



Izraelskí vojaci, ktorí sa pokúšali preniknúť k pohraničnej libanonskej dedine Jarún, boli aj v piatok terčom útokov delostrelectva Hizballáhu. Delostreleckej paľbe boli vystavení aj izraelskí vojaci nachádzajúci sa v zóne Marún ar-Rás na libanonskej strane hranice.



Okrem toho izraelská armáda pokračovala v náletoch na juh Libanonu a južné predmestia Bejrútu, ktoré sú považované za baštu Hizballáhu.



Medzi ciele zasiahnuté v Bejrúte patrili sklady zbraní, veliteľské miestnosti, základne tajných služieb Hizballáhu, sledovacie zariadenia a ďalšia infraštruktúra.



V južnom Libanone boli zasa zasiahnuté desiatky skladov zbraní Hizballáhu, buniek agentov, raketometov a budov využívaných touto skupinou.



Izrael začal 23. septembra vojenskú operáciu s kódovým názvom Šípy severu, v ktorej rámci v Libanone útočí na vojenskú infraštruktúru Hizballáhu. Stanoveným cieľom je vytvoriť podmienky pre bezpečný návrat desaťtisícov ľudí do svojich domovov na severe Izraela. Pri útoku, ktorý Izrael podnikol 27. septembra, bol v Bejrúte zabitý i generálny tajomník Hizballáhu Hasan Nasralláh.



V noci na 1. októbra Izrael oznámil začiatok pozemnej operácie v pohraničných oblastiach južného Libanonu.