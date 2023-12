Izrael bombardoval Pásmo Gazy po vyhlásení, že Hamas je pred rozpadom

Tel Aviv 12. decembra (TASR) – Izrael v utorok pokračoval bombardovaním Pásma Gazy po tom, ako vyhlásil, že militantné hnutie Hamas bolo vojenským ťažením Izraela dotlačené na pokraj rozpadu. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Hamas uvádza, že v utorok v centrálnej časti Pásma Gazy vypukli prudké boje. Svedkovia hlásili útoky aj na juhu oblasti.



Cieľom pondelkových útokov bolo najväčšie mesto na juhu Pásma Gazy, Chán Júnis, ktoré sa teraz ocitlo v epicentre bojov. Bojuje sa aj v meste Rafah ležiacom na hranici s Egyptom, kde hľadajú útočisko desiatky tisíc civilných obyvateľov.



"Hamas stojí pred rozpadom, IDF (Izraelské obranné sily) obsadzujú jeho posledné bašty," vyhlásil v pondelok v noci izraelský minister obrany Joav Gallant.



Náčelník izraelského generálneho štábu Herci Halevi v pondelok navštívil centrum mesta Chán Júnis. Izraelské sily tam podľa jeho slov zabezpečujú úspechy v severnej časti Pásma Gazy, vstup do južnej časti Pásma a tiež hlboko do podzemia.



Lídri humanitárnych organizácií sa obávajú prepuknutia chorôb a hladomoru na obliehanom území a preto stupňujú diplomatický tlak na Izrael, aby posilnil snahu o ochranu civilného obyvateľstva, píše AFP.



Vojnu medzi Izraelom a Hamasom vyvolala vlna útokov palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra. Zahynulo pri nich 1200 ľudí - väčšinou civilistov - a ďalších zhruba 240 militanti odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael na útoky odpovedal ofenzívou, počas ktorej podľa ministerstva zdravotníctva ovládaného Hamasom zahynulo najmenej 18.200 osôb, väčšinou žien a detí.