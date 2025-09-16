< sekcia Zahraničie
Izrael bombarduje mesto Gaza, útočí aj v Libanone
Portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.
Gaza 16. septembra (TASR) - Izrael v utorok ťažko bombardoval mesto Gaza, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na tamojších svedkov. Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto, píše TASR.
Hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal pre AFP povedal, že „bombardovanie mesta Gaza stále pokračuje a počet mŕtvych a zranených naďalej stúpa“.
„Mesto Gaza je vystavené ťažkému a nepretržitému bombardovaniu a nebezpečenstvo stále narastá,“ vyhlásil jeden zo svedkov a dodal, že zničené boli viaceré domovy a niektorí obyvatelia uviazli pod troskami.
Reportéri televízie al-Džazíra z mesta Gaza hlásili doposiaľ štyri obete najnovšieho izraelského útoku. S odvolaním sa na palestínsku tlačovú agentúru Wafa televízia dodala, že v pondelok sa celkový počet obetí v Pásme Gazy vyšplhal na 62.
AFP pripomína, že k správam o izraelskej ofenzíve v meste Gaza prišlo len chvíľu po tom, ako americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas pondelkovej návštevy Jeruzalema vyhlásil, že Izrael môže „počítať s našou neochvejnou podporou“ pre svoju vojenskú ofenzívu na zdevastovanom palestínskom území.
Kac: Mesto Gaza je v plameňoch
Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok potvrdil útok Izraela na Gazu a vyhlásil, že mesto „horí“. Izraelská armáda chce podľa neho touto ofenzívou zabezpečiť prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas. TASR o tom informuje podľa portálu The Times of Israel (TOI).
Izraelskí vojaci „statočne bojujú, aby vytvorili podmienky na prepustenie rukojemníkov a porážku Hamasu“.
„(Mesto) Gaza horí. Izraelská armáda útočí na teroristickú infraštruktúru tvrdou rukou,“ uviedol Kac vo svojom vyhlásení. „Nevzdáme sa a neustúpime, kým nebude misia splnená,“ dodal minister.
O izraelskom bombardovaní Gazy informovala ešte počas noci z pondelka na utorok agentúra AFP. Svedkovia pre AFP uviedli, že v meste prebieha „ťažké a nepretržité bombardovanie“. Správy potvrdil aj hovorca civilnej obrany Mahmúd Basal.
Spravodajský portál Axios ešte predtým na základe vyjadrení nemenovaných izraelských predstaviteľov uviedol, že izraelská armáda spustila v pondelok v Gaze pozemnú ofenzívu s cieľom obsadiť toto mesto.
Izrael zaútočil na hnutie Hizballáh v južnom Libanone
Izrael v pondelok zaútočil na veliteľstvo šiitského militantného hnutia Hizballáh v provincii Nabatíja v južnom Libanone, oznámila izraelská armáda. Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva utrpelo pri incidente zranenia najmenej osem osôb, vrátane štyroch detí a troch žien. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Izraelská armáda uviedla, že útok bol zameraný na zariadenie Hizballáhu v meste Nabatíja. Podľa nej prítomnosť hnutia v oblasti porušuje predchádzajúce dohody medzi Izraelom a Libanonom.
Hnutie izraelská armáda obvinila z obnovy jeho vojenskej infraštruktúry a z „ohrozovania libanonských civilistov a z používania ich ako ľudských štítov“.
Libanonský bezpečnostný zdroj pre DPA uviedol, že izraelské vojenské lietadlá vykonali útok pomocou presne riadených rakiet, ktoré zasiahli parkovisko a prízemie budovy v meste Nabatíja.
Miestne civilné obranné tímy evakuovali obyvateľov z okolitých budov v dôsledku obáv z ďalšieho bombardovania.
