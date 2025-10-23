< sekcia Zahraničie
Izrael bráni novinárom vstúpiť do Gazy, súd odložil pojednávanie
Od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve v októbri 2023 izraelské orgány nedovoľujú zahraničným novinárom vstup na toto územie.
Autor TASR
Tel Aviv 23. októbra (TASR) - Izraelský najvyšší súd vo štvrtok odložil pojednávanie o žalobe Združenia zahraničnej tlače (FPA), ktorá zastupuje medzinárodné médiá v Izraeli a palestínskych územiach, o umožnení nezávislého prístupu novinárov do Pásma Gazy. FPA po pojednávaní opätovne vyzvala na okamžitý vstup novinárov na palestínske územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Od vypuknutia vojny v palestínskej enkláve v októbri 2023 izraelské orgány nedovoľujú zahraničným novinárom vstup na toto územie. Do Pásma Gazy sa dostalo iba zopár reportérov v sprievode izraelských vojakov. O situácii na tomto území tak informovali palestínski novinári, ktorí sa často stali terčom izraelských útokov.
Najvyšší súd v Izraeli vo štvrtok začal vypočúvanie vo veci tejto žiadosti FPA. Štátny zástupca priznal, že „situácia sa zmenila“ a požiadal o ďalších 30 dní na preskúmanie okolností. Súd neurčil dátum ďalšieho pojednávania.
FPA vo svojom vyhlásení vyjadrilo sklamanie z rozhodnutia súdu „udeliť Izraelskému štátu ďalšie zdržanie týkajúce sa nezávislého vstupu novinárov do Gazy“. Združenie uznalo, že súd nariadil vláde predložiť jasné stanovisko do 30 dní a vyjadrilo nádej, že súd vystúpi proti ďalším oneskoreniam zo strany štátu.
„Štát sa dnes opäť spoľahol na taktiku zdržiavania, aby zabránil vstupu novinárov,“ tvrdí FPA. Izraelská vláda podľa neho sa opakovane usilovala o zdržanie vstupu novinárov do Pásma Gazy, pričom im bránila z vykonávania novinárskych povinností a obmedzovala právo verejnosti na informácie.
Organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) sa pripojila k žalobe FPA. Riaditeľ RSF pre advokáciu a pomoc Antoine Bernard v utorok povedal, že zatiaľ čo Izrael bránil zahraničným novinárom vstúpiť do Gazy, jeho sily zabili na tomto území viac ako 210 Palestínskych novinárov. „Výsledkom je bezprecedentné porušenie slobody tlače a práva verejnosti na spoľahlivé, nezávislé a pluralitné spravodajstvo,“ uviedol.
„Najvyšší súd má príležitosť konečne dodržiavať základné demokratické princípy tvárou v tvár rozsiahlej propagande, dezinformáciám a cenzúre, a ukončiť dva roky pedantnej a nespútanej deštrukcie žurnalistiky v a o Gaze,“ dodal.
FPA žiada o povolenie vstupu novinárov do palestínskej pobrežnej enklávy už od začiatku vojny, ktorú tento mesiac pozastavila dohoda o prímerí medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Izraelské orgány však opakovane odmietajú tieto požiadavky.
