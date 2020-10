Izrael bude mať nového koordinátora na boj proti koronakríze

Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Novým koordinátorom izraelskej vlády pre zvládnutie koronakrízy v krajine sa od stredy stane bývalý hlavný lekár izraelských ozbrojených síl Nachman Aš. Oznámil to v utorok úrad izraelského premiéra, informovala agentúra DPA.



Aš, ktorý doteraz viedol centrum preventívnej starostlivosti o zdravie, nahradí Ronniho Gamzu. Ten bol do funkcie vládneho koordinátora vymenovaný v júli, avšak len na obmedzené obdobie, pričom v novembri sa chce vrátiť na post výkonného riaditeľa spoločnosti Sourasky Medical Center v Tel Avive.



Dovtedy bude Ašovi nápomocný pri preberaní agendy, ktorá je náročná, keďže ide aj o koordináciu medzi ministerstvom zdravotníctva a armádou, ktorá od civilných úradov prevzala systém vyhľadávania kontaktov nakazených v krajine.



Gamzu sa ako koordinátor vládnych opatrení prijatých v snahe zastaviť alebo spomaliť šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 často dostával do sporov s politikmi, ktorí sa pritom nedokázali dohodnúť ani sami medzi sebou. V súvislosti s týmto faktom sa v izraelských médiách často hovorilo o tom, že Gamzu má v pláne podať demisiu.



Svojmu nástupcovi odkázal, aby koronakrízu považoval za dlhodobý boj bez rýchlych riešení. "Je to ťažká práca," priznal. "Nevyhlasujte víťazstvo, ani nepriznávajte zlyhanie. Do toho, pokračujte v boji," uviedol Gamzu.



Aš nastupuje do novej funkcie v čase, keď Izrael vzhľadom na pokles nových prípadov nákazy koronavírusom nového typu postupne, už od jari, uvoľňuje druhý celoplošný lockdown. Prvá etapa uvoľňovania epidemiologických reštrikcií sa začala pred vyše týždňom, ale množstvo ďalších opatrení ostáva ďalej v platnosti.



V utorok v Izraeli oznámili ďalších 786 nových prípadov potvrdenej koronavírusovej infekcie, čo je výrazný pokles v porovnaní s 9000 prípadmi hlásenými na konci septembra. Podľa údajov ministerstva zdravotníctva v Izraeli sa koronavírusom SARS-CoV-2 infikovalo od začiatku pandémie už 311.313 ľudí. Evidujú tam tiež 2452 súvisiacich úmrtí.