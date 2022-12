Izrael bude od ľudí prichádzajúcich z Číny vyžadovať testy na covid

Jeruzalem 30. decembra (TASR) - Izrael bude od osôb prichádzajúcich z Číny vyžadovať, aby sa podrobili testom na covid.



Izraelský minister zdravotníctva Arije Deri podľa agentúry AFP spresnil, že vláda sa rozhodla nariadiť zahraničným leteckým spoločnostiam, aby nástup na lety z Číny do Izraela umožnili cudzincom len v tom prípade, že sa preukážu negatívnym výsledkom testu na covid, informuje TASR.



Toto nariadenie sa nevzťahuje na občanov Izraela, ktorých však Deri vyzval, aby sa vyhli cestám do Číny, kde po uvoľnení protipandemických opatrení došlo k prudkému nárastu počtov nakazených koronavírusom SARS-CoV-2.



Informoval tiež, že bude otvorené skríningové centrum aj na dobrovoľné testovanie príchodzích do Izraela.



Počet ľudí nakazených koronavírusom v Číne prudko vzrástol po tom, ako vláda zrušila pandemické opatrenia, ktoré mali negatívny vplyv na ekonomiku a nedávno vyvolali masové protesty obyvateľstva. Po uvoľnení opatrení sú však nemocnice v Číne zahltené chorými.



AP dodala, že v obave pred rozšírením nákazy viaceré krajiny vrátane Spojených štátov zaviedli obmedzenia pre všetkých návštevníkov z pevninskej Číny.



Nedávne rozhodnutie úradov v Pekingu o ukončení praxe povinnej karantény pri príchode do Číny totiž mnohých obyvateľov tejto krajiny podnietilo k tomu, aby si naplánovali alebo sa vydali na cestu do zahraničia.



Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) však vo štvrtok uviedlo, že takéto obmedzenia nie sú v EÚ opodstatnené.



Cestovné obmedzenia Peking zaviedol ešte v marci roku 2020.