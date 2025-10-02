< sekcia Zahraničie
Izrael chce deportovať aktivistov z flotily smerujúcej do Gazy
Aktivisti z flotily Global Sumud v stredu oznámili, že izraelské námorníctvo obkľúčilo niekoľko ich plavidiel a vojenský personál vstúpil na palubu niektorých lodí.
Tel Aviv 2. októbra (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok oznámilo, že deportuje do Európy propalestínskych aktivistov z flotily Global Sumud smerujúcej do Pásma Gazy. Organizátori flotily informovali, že izraelské sily zastavili 14 lodí vezúcich humanitárnu pomoc. Ďalších 23 lodí podľa sledovacieho systému flotily v plavbe k palestínskej enkláve pokračuje, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.
„Cestujúci z flotily Hamas-Sumud sa na ich jachtách bezpečne a pokojne plavia do Izraela, kde začne proces ich deportácie do Európy. Cestujúci sú v bezpečí a v dobrom zdravotnom stave,“ uviedol izraelský rezort diplomacie na platforme X.
Video z izraelského ministerstva zahraničných vecí, ktoré sa Reuters podarilo overiť, ukázalo pravdepodobne najznámejšiu švédsku aktivistku za klímu Gretu Thunbergovú, ako sedí na palube obklopená vojakmi.
„Niekoľko plavidiel flotily Hamas-Sumud bolo bezpečne zastavených a ich pasažieri sú prepravovaní do izraelského prístavu,“ oznámilo izraelské ministerstvo podľa Reuters na X. „Greta a jej priatelia sú v bezpečí a zdraví,“ dodalo.
Flotila Global Sumud prepravuje lieky a potraviny do Pásma Gazy. Pozostáva z viac ako 40 lodí s približne 500 osobami. Na Telegrame zverejnila niekoľko videí so správami od osôb na palubách lodí. Niektoré tvrdili, že boli unesené a proti svojej vôli odvezené do Izraela. Opakovali tiež, že ich misia bola nenásilnou humanitárnou akciou.
