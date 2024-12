Izrael chce mať v Pásme Gazy voľné ruky - ako teraz v Predjordánsku

Jeruzalem 17. decembra (TASR) — Izraelský minister obrany Jisrael Kac v utorok avizoval, že Izrael si po porážke radikálneho hnutia Hamas ponechá v palestínskom Pásme Gazy úplnú bezpečnostnú kontrolu. Pôjde o režim podobný tomu, ktorý platí v Júdei a Samárii, ako v Izraeli označujú Západný breh Jordánu. Informoval o tom spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Kac na platforme X spresnil, že po likvidácii vojenských a administratívnych kapacít Hamasu bude mať izraelská armáda v Pásme Gazy v súlade s bezpečnostným plánom "úplnú slobodou konania, presne ako v Júdei a Samárii".



Zdôraznil, že židovský štát nedovolí existenciu žiadnej teroristickej organizácie, ktorá by z Pásma Gazy robila výpady proti komunitám a občanom v Izraeli. Izrael podľa Kaca nepripustí návrat k situácii spred 7. októbra 2023, keď palestínske teroristické komandá podnikli bezprecedentný vpád do južného Izraela, kde terorizovali a vraždili civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Na margo Palestínskej samosprávy Kac uviedol, že "Izrael ju chráni pred Iránom a Hamasom". Dodal, že je nutné, aby sa Palestínska samospráva "naklonila na stranu umiernenosti". Podľa spravodajského webu i24 týmto svojím konštatovaním Kac naznačil, že Izrael chce zachovať Palestínsku samosprávu, čo je v rozpore s nedávnymi vyhláseniami niektorých iných izraelských politikov.



Kac prišiel s týmto vyhlásením v čase, keď sa zintenzívňujú rokovania o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy od 7. októbra 2023. Jednou z hlavných požiadaviek Hamasu na týchto rokovaniach je ukončenie vojny a úplné stiahnutie izraelských vojakov z Pásma Gazy.



Podľa zahraničných zdrojov predchádzajúce diskusie evokovali "reformu" Palestínskej samosprávy, vrátane spolupráce medzi arabskými a európskymi krajinami, s cieľom dohodnúť reformovanej samospráve ročný "stabilizačný mandát".