Izrael chce možnú ofenzívu proti Hizballáhu vykonať čo najrýchlejšie

Tel Aviv 27. septembra (TASR) - Izrael sa bude v prípade pozemnej ofenzívy proti proiránskemu hnutiu Hizballáh v Libanone snažiť o jej čo najrýchlejšie ukončenie, povedal v piatok novinárom nemenovaný predstaviteľ izraelských bezpečnostných zložiek. TASR o to informuje podľa správy agentúry AFP.



O pozemnej invázii v Libanone hovoril tento týždeň náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi. Vojakov vyzval, aby boli na takúto možnosť pripravení. Nemenovaný predstaviteľ v piatok povedal, že na stole sú všetky možnosti.



"Pokúsime sa to urobiť čo najkratšie," povedal podľa AFP izraelský predstaviteľ na margo možnej operácie. "Myslím, že to pripravujeme každý deň a určite to máme v našom súbore nástrojov," dodal.



Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase, keď silnejú výzvy na deeskaláciu a uzavretie prímeria na izraelsko-libanonskej hranici. Napríklad francúzsky prezident Emmanuel Macron v reakcii na odmietavý postoj Izraela k prímeriu nastolil možnosť zvolať zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k tejto téme s cieľom "zvýšiť tlak".



Izraelská armáda od začiatku týždňa podniká na Libanon najintenzívnejšie letecké útoky od vojny v roku 2006. Tvrdí, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Dosiaľ si jej útoky vyžiadali vyše 700 obetí na životoch a podľa OSN je v krajine vysídlených už približne 118.000 ľudí.



"Sme svedkami najsmrteľnejšieho obdobia v Libanone za poslednú generáciu a mnohí vyjadrujú obavy, že je to len začiatok," varoval v piatok humanitárny koordinátor OSN Imran Riza.



Nálety podľa stanice BBC pokračovali aj v piatok. Armáda vo vyhlásení uviedla, že zaútočila na raketomety Hizballáhu na juhu Libanonu, ktoré militanti predtým použili pri vypálení rakiet na oblasť mesta Tiberias v Izraeli. Za uplynulé hodiny izraelské sily podľa nej podnikli útoky na desiatky skladov zbraní aj budovy patriace šiitskému hnutiu.



Izraelský predstaviteľ tvrdí, že tieto útoky zabili mnoho militantov Hizballáhu a výrazne obmedzili vojenské kapacity tohto hnutia podporovaného Iránom. Zároveň odmietol obvinenia, že pri útokoch zomierajú vo veľkom počte aj civilisti.



"Nie je to tak, že by zverejňovali mená mŕtvych. Mnohí z nich boli z Hizballáhu," povedal a obvinil Hizballáh aj z využívania civilistov ako ľudských štítov.



Hizballáh začal útočiť na Izrael 8. októbra minulého roka, deň po tom, čo bezprecedentný útok militantného hnutia Hamas na juh Izraela vyvolal prebiehajúcu vojnu v Pásme Gazy.