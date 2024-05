Izrael chce obnoviť rozhovory o prímerí a prepustení rukojemníkov

Jeruzalem 25. mája (TASR) - Izraelská vláda údajne má "úmysel" obnoviť rokovania zamerané na dosiahnutie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy.



Podľa agentúry AFP to v sobotu - po stretnutí predstaviteľov USA a Izraela v Paríži - uviedol nemenovaný zdroj izraelskej vlády. Dodal, že bola dosiahnutá aj "dohoda", ktorú ďalšej nekonkretizoval.



Izraelské médiá však informovali, že riaditeľ izraelskej rozviedky Mosadu David Barnea sa v Paríži počas stretnutí so sprostredkovateľmi rokovaní o prímerí a rukojemníkoch - riaditeľom americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Billom Burnsom a katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním - dohodol na novom rámci pre rokovania s palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Tieto rokovania sú prerušené.



AFP dodala, že okrem toho šéf americkej diplomacie Antony Blinken rokoval s ministrom izraelského vojnového kabinetu Bennym Gancom. Témou ich rozhovoru boli snahy dosiahnuť prímerie a znovu otvoriť hraničný priechod Rafah.



Rozhovory zamerané na dosiahnutie prepustenia rukojemníkov a dohody o prímerí v Pásme Gazy sa zastavili v máji po tom, čo Izrael spustil vojenskú operáciu v meste Rafah na juhu palestínskej enklávy.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal viac ako 1170 obetí, väčšinou civilistov. Ďalších asi 250 ľudí útočníci zavliekli do Pásma Gazy, kde ich držia ako rukojemníkov. Po jednej výmene rukojemníkov za palestínskych väzňov - došlo k nej počas prímeria na prelome novembra a decembra - ich v Pásme Gazy podľa odhadov Izraela zostáva ešte 121 vrátane 37 mŕtvych.



Izraelská odvetná ofenzíva pripravila v Pásme Gazy o život najmenej 35.850 ľudí, väčšinou žien a detí.