Izrael chce obyvateľov Gazy presunúť do Egypta, tvrdí šéf UNRWA

Washington 10. decembra (TASR) - Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) obvinila Izrael, že pripravil pôdu pre masové vyhnanie obyvateľov Gazy cez hranice do Egypta. TASR informuje podľa nedeľňajšej správy agentúry AFP.



Viac než dva mesiace od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktorá vypukla po smrtiacich útokoch palestínskych militantov na územie Izraela, zostala väčšina obyvateľov Gazy vysídlená; enklávu však väčšina z nich opustiť nemôže.



Šéf UNRWA Philippe Lazzarini vo vyjadrení zverejnenom v sobotu v denníku The Los Angeles Times poukázal na zhoršujúcu sa humanitárnu krízu v Gaze a stupňujúce sa zhromažďovanie vysídleného civilného obyvateľstva v blízkosti hraníc s Egyptom. Civilisti pred bojmi utekali najskôr zo severu Pásma Gazy na juh, následne sa však boje rozšírili aj tam, pripomína AFP.



"Organizácia Spojených národov a niekoľko členských štátov vrátane USA rozhodne odmietli násilné vysídlenie obyvateľov Gazy z Pásma Gazy," povedal Lazzarini. "Vývoj, ktorého sme svedkami, však poukazuje na pokusy presunúť Palestínčanov do Egypta bez ohľadu na to, či tam zostanú alebo budú presídlení inde," dodal.



Rozsiahla skaza na severe palestínskeho územia a následné vysídľovanie boli "prvou fázou takéhoto scenára", podotkol Lazzarini, pričom ďalšou fázou bolo podľa neho prinútenie civilistov z južného mesta Chán Júnis presunúť sa bližšie k hraniciam.



"Ak bude táto cesta pokračovať a povedie k tomu, čo mnohí už teraz nazývajú druhou nakbou, Gaza už nebude krajinou pre Palestínčanov," povedal Lazzarini, pričom použil arabský výraz pre exodus alebo nútené vysídlenie 760.000 Palestínčanov počas prvej arabsko-izraelskej vojny (1948-49).



Hovorca úradu izraelského ministerstva obrany zodpovedného za palestínske civilné záležitosti bezprostredne neodpovedal na žiadosť o vyjadrenie k Lazzariniho tvrdeniam, píše AFP.