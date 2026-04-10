Izrael chce stavať ďalších 34 osád, Palestínčania to odmietajú
Autor TASR
Ramalláh 10. apríla (TASR) – Izraelský bezpečnostný kabinet schválil návrh na zriadenie 34 nových osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Podľa agentúry AFP to tvrdia izraelské médiá a mimovládna organizácia Mier teraz (Šalom achšav), podľa ktorej bolo rozhodnutie prijaté „tajne“ začiatkom apríla.
Po nástupe pravicovej vlády premiéra Benjamina Netanjahua k moci v roku 2022 už bola schválená výstavba 68 osád, ku ktorým teraz pribudne 34 nových.
Palestínska samospráva plány izraelskej vlády vo štvrtok odsúdila a vyzvala Spojené štáty, aby okamžite zasiahli a vyvinuli tlak na Izrael s cieľom zastaviť túto „nebezpečnú eskaláciu“ voči palestínskemu obyvateľstvu. Zároveň pripomenula, že akékoľvek aktivity spojené s výstavbou osád na okupovaných územiach sú nelegálne, „podnecujú konflikty v regióne a vedú ho k novému kolu násilia a eskalácie“.
Podľa palestínskeho hnutia Hamas tento plán potvrdzuje zámer Izraela o „judaizáciu palestínskeho územia“ a anexiu a snahu o podnikanie krokov, ktoré už nebude možné zvrátiť. Hamas vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby okamžite zakročilo proti vláde Benjamina Netanjahua.
Veľmi kriticky sa k plánom vyjadrilo aj Jordánsko, ktoré označilo rozhodnutie Izraela za zjavné porušenie medzinárodného práva a krok podkopávajúci tzv. dvojštátne riešenie.
Rozhodnutie o zriadení nových osád oficiálne nezverejnil žiadny izraelský vládny orgán. Ak by sa potvrdilo počet schválených alebo legalizovaných osád od nástupu súčasnej vlády v decembri 2022 by stúpol na vyše 100, čo je výrazne viac než v predchádzajúcich rokoch.
Podľa spravodajského kanála i24News desať z nich už existuje, ale bez povolenia izraelských úradov. Teraz budú legalizované dodatočne. Zvyšných 24 osád ešte nebolo vybudovaných. Z hľadiska medzinárodného práva sú všetky osady nelegálne, pretože boli postavené na okupovaných územiach.
Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. V súčasnosti tam žije viac ako 500.000 Izraelčanov a približne tri milióny Palestínčanov.
Rozširovanie osád bolo súčasťou politiky všetkých izraelských vlád po roku 1967, no výrazne sa zrýchlilo za súčasnej koaličnej vlády, ktorá je považovaná za jednu z najpravicovejších v histórii Izraela.
