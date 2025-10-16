< sekcia Zahraničie
Izrael chce tribunál pre aktérov 7. októbra, Herzog žiada vyšetrovanie
Tribunál bude môcť súdiť obyvateľov Pásma Gazy zajatých v Izraeli od 7. do 14. októbra 2023, ktorí sú obvinení, že sú členmi palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Autor TASR
Jeruzalem 16. októbra (TASR) - Izraelský minister spravodlivosti Jariv Levin predložil do parlamentu návrh zákona na zriadenie špeciálneho trestného tribunálu, ktorý by súdil obyvateľov palestínskeho Pásma Gazy obvinených z masakrov a zverstiev spáchaných počas vpádu palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Informoval vo štvrtok spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Podľa návrhu zákona bude tribunál pozostávať z 15 sudcov, ktorí budú buď spôsobilí pôsobiť na izraelskom Najvyššom súde, alebo pôjde o medzinárodných právnikov, ak ich za kvalifikovaných uzná izraelský minister spravodlivosti po konzultácii so šéfom diplomacie.
Tribunál bude môcť súdiť obyvateľov Pásma Gazy zajatých v Izraeli od 7. do 14. októbra 2023, ktorí sú obvinení, že sú členmi palestínskeho militantného hnutia Hamas - ich počet sa odhaduje na stovky.
Obvinení budú čeliť obžalobám podľa zákona o predchádzaní genocíde z roku 1950, založeného na Dohovore o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948.
Súdny proces by mohol viesť aj k vyneseniu trestu smrti nad tými, ktorí budú uznaní za vinných.
TOI doplnil, že štát síce bude môcť požadovať uloženie trestu smrti, ale takýto rozsudok bude musieť schváliť premiér po konzultácii s vedúcimi predstaviteľmi bezpečnostných zložiek.
Vo vyhlásení pre médiá Levin uviedol, že od invázie Hamasu 7. októbra 2023 izraelská prokuratúra, polícia a tajná služba Šin Bet pracujú na podrobnom vyšetrovaní osôb zadržaných v Izraeli počas útokov a po nich. Zhromaždili „bezprecedentné množstvo dôkazov“ a vypracovali aj návrhy obžalôb.
Levin však objasnil, že vzhľadom na veľký počet prípadov a špecifické okolnosti trestných činov vznikla potreba prijať zmeny v legislatíve.
Ústavnoprávny a justičný výbor izraelského parlamentu už návrh zákona začal prerokúvať. Levin chce, aby ho Kneset dostal na prerokovanie v prvom čítaní čo najskôr.
Izraelský prezident Jicchak Herzog sa vo štvrtok na spomienkovom obrade za civilné obete útoku Hamasu z 7. októbra 2023 ospravedlnil v mene štátu Izrael za zlyhanie pri ochrane občanov a vyzval na dôkladné vyšetrovanie udalostí tohto dňa.
Jeho prejav zaznel v čase, keď vláda odmieta zriadiť štátnu vyšetrovaciu komisiu, ktorá by analyzovala pochybenia štátnych inštitúcií počas útokov 7. októbra 2023. Najvyšší súd pritom uviedol, že neexistuje žiadny dôvod, aby takáto komisia nevznikla.
Herzog zároveň apeloval na národnú jednotu, varoval pred rozdelením a zdôraznil, že štát a národ sú viac než jednotlivci.
