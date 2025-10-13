Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael chce v rámci demilitarizácie Hamasu zničiť aj jeho tunely

Muž sa po návrate domov po dohode medzi Izraelom a Hamasom o prímerí a prepustení zostávajúcich rukojemníkov pozerá zo svojho poškodeného bytu na zničenie vo svojej štvrti v meste Gaza, piatok 10. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Hamas disponuje v Pásme Gazy sieťou tunelov, ktoré využíva najmä jeho ozbrojená zložka.

Autor TASR
Jeruzalem 13. októbra (TASR) – Izraelský minister obrany Jisrael Kac v nedeľu oznámil, že izraelská armáda po prepustení izraelských rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom Pásme Gazy zničí všetky tunely, ktoré v enkláve vybudovalo palestínske hnutie Hamas. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

„Veľkou výzvou pre Izrael po etape vrátenia rukojemníkov bude zničenie všetkých teroristických tunelov Hamasu v Gaze,“ uviedol Kac vo vyhlásení. Doplnil, že tieto operácie budú vykonané v rámci „medzinárodného mechanizmu... pod dohľadom USA“. „Nariadil som armáde, aby sa pripravila na túto misiu,“ dodal.

Hamas disponuje v Pásme Gazy sieťou tunelov, ktoré využíva najmä jeho ozbrojená zložka. Izrael tvrdí, že počas viac než dva roky trvajúcej vojny s Hamasom mnohé z tunelov zničil.

Kac spresnil, že zničenie tunelov bude súčasťou „demilitarizácie“ islamistického hnutia, ako ju predpokladá plán prezidenta USA Donalda Trumpa. Druhá fáza tohto plánu je ešte len predmetom rokovania.

Rozsiahla sieť tunelov slúži Hamasu na prepravu bojovníkov a zbraní bez toho, aby ich odhalili izraelské sily. Používajú sa aj na prekvapivé útoky alebo úniky počas bojov. Tunely spájajú rôzne časti Gazy a úkryty veliteľských jednotiek a slúžia aj ako sklady zbraní, rakiet a munície.

Niektoré tunely sa podľa Izraela tiahnu až popod hranicu s Izraelom a mali slúžiť na únosy izraelských vojakov alebo civilistov.

Táto sieť tunelov existuje od začiatku 21. storočia - s výrazným rozšírením ich výstavby po roku 2007, keď Hamas prevzal kontrolu nad Pásmom Gazy.
