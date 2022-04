Izrael chce zachovať status quo v komplexe mešity al-Aksá

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - Izrael sa "zaviazal" zachovať status quo v areáli jeruzalemskej mešity al-Aksá, ktorá sa stala dejiskom najnovšej vlny násilia, povedal v nedeľu izraelský minister zahraničných vecí Yair Lapid. Informovala o tom agentúra AFP.



"Moslimovia sa modlia na Chrámovej hore, nemoslimovia ju iba navštevujú," povedal Lapid, pričom použil izraelské označenie pre komplex mešity al-Aksá - najposvätnejšie miesto judaizmu a tretie najposvätnejšie miesto pre islam.



"Nie je tu zmena, nebude tu zmena - nemáme plány na rozdelenie Chrámovej hory medzi náboženstvá," uviedol Lapid novinárom.



Od polovice tohto mesiaca dochádzalo v okolí mešity al-Alsá k opakovaným potýčkam medzi palestínskymi demonštrantmi a izraelskou poriadkovou políciou, pripomína AFP. Jeden z najvýznamnejších židovských sviatkov – pesach – sa totiž prekrýva s posvätným moslimským pôstnym mesiacom ramadán.



Tieto strety sa odohrali na pozadí širšieho násilia v Izraeli a na palestínskych územiach, ktoré si od konca marca vyžiadali 38 mŕtvych.



Palestínčanov rozhnevala zvýšená návštevnosť zo strany židov v komplexe al-Aksá v Izraelom anektovanom východnom Jeruzaleme, ktorý podľa dlhodobo platnej konvencie môžu židia navštevovať, nie je im však povolené sa tam i modliť, spresňuje AFP.



Palestínski predstavitelia a militanti opakovane obviňujú Izrael, že sa snaží toto miesto rozdeliť na židovskú a moslimskú časť alebo určiť časy návštev, ako je to v prípade iného sporného posvätného miesta v neďalekom Hebrone. Palestínčanov rozhnevali aj opakované vpády izraelských bezpečnostných síl do areálu mešity.



Lapid však z nového napätia obvinil "teroristov", ktorí sa snažia podnecovať násilie. Islamistické skupiny Hamas a Islamský džihád obvinil z posielania "extrémistov" so zbraňami a výbušninami, aby používali areál mešity al-Aksá ako "základňu na podnecovanie násilných nepokojov".



"Jediným dôvodom vstupu polície do mešity v uplynulých týždňoch bolo odstrániť ich," dodal podľa AFP izraelský minister zahraničných vecí.