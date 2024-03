Izrael chce zaplaviť Gazu humanitárnou pomocou

Jeruzalem/Gaza 14. marca (TASR) - Izrael sa pokúsi "zaplaviť" Pásmo Gazy humanitárnou pomocou, ktorá bude do tejto palestínskej enklávy prichádzať z viacerých smerov a rôznymi spôsobmi. Uviedla to izraelská armáda prostredníctvom svojho hovorcu Daniela Hagariho. TASR o tom informuje v piatok podľa agentúry AFP.



"Pokúšame sa túto oblasť zaplaviť, zaplaviť ju humanitárnou pomocou," uviedol Hagari na štvrtkovom tlačovom brífingu so zahraničnými novinármi. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď silnie medzinárodný tlak na Izrael v súvislosti s rastúcimi obavami, že v Gaze vypukne hladomor.



Izraelská armáda vo štvrtok uviedla, že do severnej časti enklávy vstúpilo dovedna šesť nákladných vozidiel s pomocou od Svetového potravinového programu (WFP) cez priechod v bezpečnostnom oplotení známy pod označením "96. brána". V tejto časti Gazy panuje obzvlášť akútny nedostatok potravín.



Podľa Hagariho budú nasledovať ďalšie takéto konvoje a dodávky, ktoré budú prichádzať do Gazy cez rôzne priechody a budú dopĺňané pomocou zhadzovanou zo vzduchu i dodávanou po mori.



Hagari však pripustil, že dodanie pomoci do enklávy je len jednou časťou celého problému. Okrem toho je podľa neho je potrebné urobiť viac pre jej spravodlivé a efektívne rozdelenie pre palestínske obyvateľstvo, píše Reuters.