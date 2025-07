Izrael čoskoro umožní Jordánsku a Emirátom zhadzovať pomoc do Gazy

Gaza/Tel Aviv 25. júla (TASR) - Izrael čoskoro umožní Jordánsku a Spojeným arabským emirátom (SAE) obnoviť zhadzovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy zo vzduchu. Informoval o tom server denníka The Times of Israel, podľa ktorého ako prvé zhodí pomoc Jordánsko ešte v piatok a proces bude koordinovať izraelská armáda, píše TASR.



Americká armáda v koordinácii s Jordánskom, Egyptom a Francúzskom vlani zhodila na severe Pásma Gazy desaťtisíce porcií potravín. OSN i ďalšie humanitárne organizácie v tom čase podľa stanice BBC tvrdili, že táto metóda dodávok pomoci je nedostatočná a nemôže nahradiť jej poskytovanie po súši.



Zhadzovanie pomoci zo vzduchu navyše OSN označila za nebezpečné, keďže v marci 2024 zabili zhodené balíky v tábore Šátí západne od mesta Gaza päť osôb. Na balíkoch sa totiž po zhodení z lietadla neotvorili padáky.



Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal militantné hnutie Hamas útokom na Izrael 7. októbra 2023, zomrelo na podvýživu podľa gazského ministerstva zdravotníctva 113 ľudí, z toho 81 detí.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus v stredu deklaroval, že obyvatelia Gazy trpia „masovým hladomorom“. Desiatky charitatívnych a ľudskoprávnych organizácií taktiež varovali, že izraelská blokáda a pokračujúca vojenská ofenzíva ženú palestínske obyvateľstvo Pásma Gazy k hladomoru.



Izrael z potravinovej krízy viní okrem Hamasu aj OSN a humanitárne organizácie, ktoré podľa neho nedokážu pomoc Palestínčanom účinne rozdeliť. Tie však izraelské tvrdenia odmietajú.