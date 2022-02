Covidpasy budú v Izraeli povinné už iba na rizikových miestach

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 2. februára (TASR) - Izrael, ktorý ako jeden z prvých štátov sveta zaviedol režim umožňujúci vstup do určených prevádzok iba zaočkovaným proti covidu a osobám, ktoré toto ochorenie prekonali, ho plánuje z veľkej miery zrušiť. TASR získala túto informáciu od tlačovej agentúry AFP.Vládny protipandemický tím v stredu oznámil, že covidpas bude od nedele povinný iba v rizikových podmienkach. Ich zoznam bude zverejnený neskôr. Opatrenie ešte musí schváliť príslušný parlamentný výbor.Covidpas však zrejme už nebude potrebný pri vstupe do reštaurácií, barov, posilňovní alebo hotelov, píše AFP.Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Izraeli zostáva na rekordných číslach. V utorok zaznamenali 60.000 novoinfikovaných, pričom viac než 2600 ľudí je s covidom v nemocniciach.Epidemiológ z vládneho konzília Nadav Davidovič zdôvodnil pripravovanú zmenu tým, že koronavírusom sa infikujú aj zaočkovaní. "," zdôraznil." dodal vládny epidemiológ.Podľa neho by však bolo "" zrušiť používanie covidpasov úplne, ako sa to stalo vlani v júni. Po následnom náraste prípadov nákazy ho totiž Izrael opätovne zaviedol.Nové pravidlá by mali skrátiť platnosť covidpasov pre osoby s dvoma dávkami vakcíny na štyri mesiace, pričom osoby s troma alebo štyrmi dávkami by mali neobmedzenú platnosť covidpasov.Vládny protipandemický tím odporúča umožniť aj neočkovaným nastúpiť na medzinárodný let v prípade, že cieľová krajina nevyžaduje očkovanie.Počty prípadov nákazy v ostatnej dobe rastú aj na okupovaných palestínskych územiach. Palestínska samospráva oznámila, že z tohto dôvodu zatvorí od štvrtka školy na desať dní.