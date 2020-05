Izrael dal konečný súhlas na vývoz lekárskej marihuany

Jeruzalem 15. mája (TASR) - Izrael vydal definitívne povolenie na vývoz lekárskej marihuany. Očakáva sa, že priemyselné odvetvie pestovania a spracovania indických konopí - kanabisu - bude generovať príjmy v objeme stoviek miliónov dolárov, napísal v piatok denník The Times of Israel.



Odchádzajúci minister hospodárstva Eli Kohen podpísal v stredu vývoznú doložku na lieky na báze kanabisu.



Izraelská vláda schválila vývoz lekárskej marihuany ešte v januári roku 2019, pričom však požadovala, aby výbor zložený zo zástupcov ministerstiev financií a zdravotníctva vypracoval a schválil aj postupy označovania, pokynov a dávkovania.



Spomínaný výbor existoval od augusta 2017, pričom analýzou situácie dospel k záveru, že Izrael má v tejto oblasti veľký potenciál vzhľadom na pokročilý stupeň regulácie užívania marihuany, jej výskum a vývoj produktov z nej, klinické skúsenosti a jedinečnú klímu, ktorú môžu poľnohospodári, výskumníci a podnikatelia využiť na vývoj izraelských výrobkov pre medzinárodný trh.



V Izraeli pôsobí najmenej osem spoločností pestujúcich lekársku konopu a niekoľko ďalších firiem je zapojených do jej spracovania, marketingu a distribúcie. Niektoré spoločnosti už majú záujemcov o svoj tovar v zahraničí. Potenciálni vývozcovia teraz musia požiadať ministerstvo zdravotníctva o licenciu a získať ju.



Izrael povoľuje používanie lekárskej marihuany a jej rekreačné užívanie je čiastočne dekriminalizované.



Lekárska marihuana môže pomôcť ľuďom, ktorí majú napr. Parkinsonovu chorobu alebo rakovinu, a zmierniť ich bolesti.



Podľa denníka The Jerusalem Post lekársku marihuanu momentálne pri svojej liečbe využíva približne 60.000 Izraelčanov. Ročne sa na tento účel v krajine spotrebuje približne 25 ton výrobkov na báze kanabisu. Výrobná kapacita tohto segmentu izraelského priemyslu je pritom výrazne vyššia, konštatoval denník.