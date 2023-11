Izrael dal obyvateľom Gazy ďalšiu šancu utiecť na juh

Tel Aviv/Gaza 13. novembra (TASR) - Izraelská armáda opäť vyzvala civilistov zo severu palestínskeho Pásma Gazy, aby v pondelok v čase od 09.00 h do 16.00 h miestneho času využili vytvorený únikový koridor na evakuáciu do južnej, bezpečnejšej, časti palestínskej enklávy. Podľa agentúry DPA to oznámila na sociálnej sieti X izraelská armáda.



Izraelská armáda vo svojom príspevku - v angličtine a arabčine - uviedla, že všetci civilisti, ktorým v evakuácii bránia palestínski radikáli z hnutia Hamas, môžu kontaktovať izraelskú armádu telefonicky alebo cez platformu Telegram.



Izrael už niekoľko týždňov vyzýva civilné obyvateľstvo v meste Gaza a žijúcich na severe Pásma Gazy, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti presunuli na juh tejto pobrežnej enklávy.



Podľa očitých svedkov však izraelskí letectvo podniká útoky aj na juhu Gazy. Izraelská armáda však tvrdí, že ide len o cielené útoky na príslušníkov hnutia Hamas. Tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť, podotkla DPA.



V obzvlášť zložitej situácii sú pacienti v nemocniciach na severe Pásma Gazy, ktorých nie je možné evakuovať pre závažnosť ich zranenia alebo choroby.



Predstaviteľ ministra zdravotníctva v Pásme Gazy pre agentúru AFP povedal, že "všetky nemocnice" na severe Pásma Gazy, kde prebiehajú boje medzi izraelskou armádou a Hamasom, sú v súčasnosti "mimo prevádzky".



Izraelská armáda od minulého piatku "stiahla slučku" okolo nemocníc, najmä v meste Gaza, ktoré je centrom bojov medzi Hamasom a izraelskou armádou. Nemocnice sú momentálne bez elektriny kvôli nedostatku paliva potrebného na prevádzku generátorov, ktorých je spôsobený obliehaním zo strany Izraela.



Izraelská armáda tvrdí, že Hamas využíva na svoje útoky aj tieto nemocnice.



Predseda vlády palestínskej samosprávy Muhammad Ištajja v pondelok v súvislosti s humanitárnou situáciou v Pásme Gazy vyzval Organizáciu Spojených národov a Európsku úniu, aby z lietadiel "zhodili pomoc" na podporu civilistov, ktorí tam uviazli.