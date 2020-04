Izrael dal z dôvodu šírenia nákazy do karantény ultraortodoxné mesto

Tel Aviv 3. apríla (TASR) - Izrael uzavrel ultraortodoxné židovské mesto Bnej Brak neďaleko Tel Avivu v snahe zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informovala v piatok agentúra Reuters.



Vláda vyhlásila Bnej Brak za neprístupné mesto na základe mimoriadnych opatrení, ktoré schválila vo štvrtok, a to z dôvodu vysokého počtu tamojších infikovaných. Úradom to umožní obmedziť pohyb obyvateľov.



Mesto je podľa policajného hovorcu od piatka rána uzavreté a polícia bráni akémukoľvek pohybu osôb. Ľudia majú Bnej Brak povolené opustiť len zo zdravotných dôvodov.



Zdravotnícki experti odhadujú, že až 38 percent z takmer 200.000 obyvateľov mesta je nakazených koronavírusom. Príčinou je vysoká hustota zaľudnenia, ktorá je podľa izraelských úradov takmer 100-krát vyššia než tá priemerná v krajine. Mnohí z miestnych obyvateľov patria k chudobným vrstvám spoločnosti a mnohí tiež nerešpektujú ochranné opatrenia zavedené vládou.



Izraelská armáda plánuje z mesta evakuovať okolo 4500 ľudí vo veku 80 a viac rokov a umiestniť ich do izolácie.



Izrael dosiaľ zaznamenal už viac ako 7000 prípadov nákazy a najmenej 36 úmrtí na ochorenie COVID-19.



Na okupovanom západnom brehu Jordánu (Predjordánsku) predĺžil palestínsky prezident Mahmúd Abbás vo štvrtok mimoriadny stav o jeden mesiac. Opatrenie vstúpi do platnosti v sobotu.