Izrael daroval Česku 5000 dávok vakcíny proti koronavírusu

Praha 23. februára (TASR) - Do Česka v utorok dorazilo 5000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Moderna, ktoré sú darom izraelskej vlády výmenou za diplomatickú podporu židovského štátu. Informovali o tom v utorok spravodajské portály Lidovky.cz a iDNES.cz.



Podľa zdrojov serveru Lidovky.cz z českých diplomatických kruhov lietadlo z Tel Avivu pristálo v utorok okolo štvrtej hodiny ráno na vojenskom letisku v pražských Kbeloch.



Týmito dávkami zaočkujú v Česku 2500 vojakov, aby mohli pomáhať pacientom infikovaným koronavírusom SARS-CoV-2. Izrael symbolické množstvo vakcín proti koronavírusu daroval tiež Hondurasu či Guatemale.



"Mám potvrdené, že Izrael nám poskytol niekoľko tisíc dávok od spoločnosti Moderna," povedal po utorňajšom rokovaní ústavných činiteľov na Pražskom hrade minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



Podľa zdrojov Lidoviek zatiaľ išlo o jednorazovú akciu, zástupcovia oboch štátov však majú o možnosti opätovnej pomoci zo strany Izraela rokovať v druhej polovici marca.



Prvou krajinou, s ktorou sa Izrael dohodol na dovoze vakcín, je podľa izraelských médií Honduras. Ten predtým oznámil, že má v úmysle presunúť do Jeruzalema svoju ambasádu.



Server Seznam Zprávy minulý týždeň informoval, že český premiér Andrej Babiš požiadal Izrael o prebytky vakcín proti novému koronavírusu, ktoré by mal židovský štát k dispozícii z očkovania svojich občanov. Urobil tak v liste adresovanom izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Podobným listom adresovaným izraelskému prezidentovi Reuvenovi Rivlinovi žiadal o pomoc pri organizovaní očkovania v Česku aj prezident Miloš Zeman.



Zeman i Babiš sa v listoch odvolávali na osobitné česko-izraelské vzťahy a pripomenuli posilňovanie českého diplomatického zastúpenia v Jeruzaleme, kde Česko na rozdiel od väčšiny krajín Európskej únie už 1. marca otvorí pobočku svojej ambasády, ktorá sídli v Tel Avive. Podľa Petříčka tento krok posilní diplomatickú prítomnosť krajiny v Izraeli a zlepší služby pre svojich obyvateľov.