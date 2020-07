Demonštranti zablokovali vstup do izraelského parlamentu

Jeruzalem 22. júla (TASR) – Desiatky demonštrantov v Jeruzaleme sa dnes ráno priviazali k sebe a nakrátko zablokovali vstup do izraelského parlamentu. Stalo sa tak po tom, čo sa včera večer opäť konali rozsiahle protesty proti premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi a jeho vláde, píše agentúra AP.



Polícia zadržala štyroch protestujúcich a rozpustila zhromaždenie zvolané na protest proti nadchádzajúcemu hlasovaniu, ktoré by vláde židovského štátu umožnilo v prijímaní opatrení v boji proti koronavírusu obísť parlament.



Protesty pred Netanjahuovou rezidenciou sa konajú pravidelne každý týždeň, pričom polícia voči demonštrujúcom používa čoraz prísnejšie opatrenia. V júni vyvolal pobúrenie ľudí napríklad incident, keď príslušníci polície zadržali bývalého generála izraelských vzdušných síl, ktorý je už vo výslužbe.



Skupiny protestujúcich pochodovali za zvukov bubnov a trúbenia v utorok večer ulicami Jeruzalema od Netanjahuovej rezidencie k parlamentu a premiéra vyzývali, aby odstúpil. Niesli transparenty s nápisom Izraelská jar je tu. Polícia uviedla, že zadržala 34 osôb.



Netanjahu, ktorý je obvinený z podvodu, prijímania úplatkov a zneužitia dôvery, čelí narastajúcej kritike aj za presadzovanie údajne nedemokratických opatrení pod zámienkou boja proti koronavírusu SARS-CoV-2 a za to, že nedostatočne bojuje proti prehlbujúcej sa ekonomickej kríze v krajine.



Kritici jeho vlády tvrdia, že Izraelčanom neponúkol dostatočnú pomoc a pre státisíce podnikateľov nepripravil záchrannú sieť, čo sa týka ekonomických dôsledkov pandémie.