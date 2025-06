Izrael deportoval ďalších 6 aktivistov z humanitárnej lode Madleen

Jeruzalem 12. júna (TASR) - Izrael deportoval vo štvrtok ďalších šiestich aktivistov z lode Madleen, ktorá sa snažila dostať s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, no začiatkom týždňa ju zastavila izraelská armáda a aktivistov zadržala. Nové deportácie ohlásil izraelský rezort diplomacie, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Šesť ďalších pasažierov zo 'selfie jachty' vrátane Rimy Hassanovej je na ceste z Izraela. Zbohom - a nezabudnite si pred odchodom spraviť selfie," napísalo ministerstvo na platforme X. K príspevku pripojilo aj fotografie aktivistov vrátane zmienenej Hassanovej, francúzskej europoslankyne palestínskeho pôvodu, ktoré ich zachytávajú pri čakaní na letisku a následne na palube lietadla.



Aj ľudskoprávna organizácia Adala zastupujúca aktivistov pre AFP uviedla, že šiesti zadržaní aktivisti - dvaja Francúzi a tiež občania Brazílie, Nemecka, Holandska a Turecka, opustili Izrael.



Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). Loď vyplávala 1. júna z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília, pričom v pondelok 9. júna ňou chceli dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze. Plavilo sa ňou celkovo 12 aktivistov vrátane zmienenej Haasanovej či Švédky Grety Thunbergovej.



Izraelská armáda prevzala v noci na pondelok kontrolu nad plavidlom, ktoré následne nasmerovala do izraelského prístavu Ašdod. Aktivistov zadržala a postupne deportuje. Armáda konala na príkaz izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý jej v nedeľu nariadil, aby lodi zabránila priplávať k brehom Gazy.



Štyria z celkovo 12 aktivistov z lode Madleen vrátane Thunbergovej a dvoch Francúzov súhlasili s okamžitou deportáciou, ktorá sa následne uskutočnila v utorok.



V izraelskej väzbe nateraz zostávajú ešte dvaja francúzski občania, ktorých by podľa mali deportovať v piatok, uviedla organizácia Adala. Dodala, že zadržaní aktivisti boli podľa jej informácií vo väzbe vystavení agresívnemu zaobchádzaniu, pričom dvaja z nich boli istý čas držaní na samotke.



AFP píše, že všetkých 12 aktivistov má do Izraela zakázaný vstup na nasledovných 100 rokov.