Izrael deportoval dvoch aktivistov z iniciatívy Global Sumud Flotilla
V medzinárodných vodách neďaleko Grécka ich minulý týždeň vo štvrtok zajala izraelská pobrežná stráž. Dvojicu previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných neskôr prepustili.
Autor TASR
Tel Aviv 10. mája (TASR) - Izrael deportoval aktivistov Saifa Abu Kesheka a Thiaga Ávilu z iniciatívy Global Sumud Flotilla z krajiny po tom, čo ich minulý týždeň v medzinárodných vodách zajala izraelská pobrežná stráž a súd im opakovane predĺžil väzbu. O ich deportácii v nedeľu informovalo izraelské ministerstvo zahraničných vecí, píše TASR podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel.
„Po dokončení vyšetrovania boli dvaja profesionálni provokatéri Saif Abu Keshek a Thiago Ávila z provokačnej flotily dnes deportovaní z Izraela,“ uviedlo ministerstvo na sieti X. „Izrael nedovolí žiadne porušenie zákonnej námornej blokády Gazy,“ dodalo.
Španielsky občan Saif Abu Keshek s palestínskym pôvodom a Brazílčan Thiago Ávila boli medzi desiatkami aktivistov, ktorí sa snažili prelomiť izraelskú námornú blokádu Pásma Gazy, a doviesť tam humanitárnu pomoc. V medzinárodných vodách neďaleko Grécka ich minulý týždeň vo štvrtok zajala izraelská pobrežná stráž. Dvojicu previezli do Izraela na výsluch, zatiaľ čo ostatných neskôr prepustili.
Izraelský súd ich väzbu opakovane predĺžil. Ich právnička uviedla, že obaja muži boli v zajatí vystavení zneužívaniu, opakovaným výsluchom v tej istej veci či úplnej izolácii. Izraelské úrady tieto obvinenia popierajú.
Ministerstvo zahraničných vecí Izraela tvrdí, že aktivisti sú napojení na tzv. Ľudovú konferenciu pre Palestínčanov v zahraničí (PCPA), na ktorú Spojené štáty uvalili sankcie za údajné napojenie na palestínske militantné hnutie Hamas. Keshek je podľa rezortu diplomacie vedúcim členom PCPA a Ávila je takisto spriaznený so skupinou a „podozrivý z nelegálnej aktivity“.
