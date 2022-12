Izrael deportuje palestínskeho právnika do Francúzska

Jeruzalem 1. decembra (TASR) — Izraelská vláda vo štvrtok oznámila, že známemu palestínsko-francúzskemu právnikovi Salahovi Hammourimu zrušila právo na pobyt v Jeruzaleme a deportuje ho do Francúzska. Izraelské úrady ho vinia z členstva v zakázanej militantnej skupine. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej by deportácia mohla vyvolať diplomatickú roztržku s Francúzskom, nesúhlasiace s takýmto krokom.



Hammouri má francúzske občianstvo, ale dlhodobo žije v Jeruzaleme, kde mal legálne právo na pobyt. Od marca tohto roku je v tzv. administratívnej väzbe, ktorá umožňuje zadržiavať potenciálne nebezpečné osoby bez vznesenia obvinení až šesť mesiacov, pričom túto dobu je možné aj predĺžiť.



Hammmourimu sa počas nadchádzajúceho víkendu končí administratívna väzba a následne by mal byť v čo najkratšom čase deportovaný do Francúzska. Oznámila to vo štvrtok izraelská ministerka vnútra Ajelet Šakedová, ktorá tomuto právnikovi odobrala právo na pobyt v Jeruzaleme.



"Musíme bojovať proti terorizmu všetkými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii," zdôvodnila tento krok Šakedová. Hammouri je podľa nej členom Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny (PFLP), čo je skupina, ktorú Izrael aj USA považujú za teroristickú organizáciu.



Salah Hammouri v minulosti strávil sedem rokov v izraelskom väzení po tom, ako ho usvedčili z účasti na plánovanom atentáte na známeho rabína. V posledných rokoch pracoval ako právnik pre palestínsku mimovládnu organizáciu Addamír, ktorá pomáha väzneným Palestínčanom. Táto organizácia je v Izraeli zakázaná pre údajné kontakty s palestínskymi militantmi.



Zelenú Hammouriho deportácii dal tento týždeň izraelský najvyšší súd, keď odmietol odvolanie izraelskej ľudskoprávnej organizácie HaMoked, ktorá namietala voči tomu, že tomuto palestínsko-francúzskemu právnikovi odobrali právo na pobyt v Jeruzaleme.