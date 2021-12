Izrael diskriminuje kresťanských turistov, tvrdí katolícka crikev

Jeruzalem 16. decembra (TASR) - Hovorca katolíckej cirkvi vo Svätej zemi Wádí abú Nássar obvinil v stredu Izrael z diskriminácie kresťanských turistov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusového variantu omikron. Informovala o tom agentúra AP.



Izrael v novembri pre omikron uzavrel hranice pre zahraničných turistov, avšak tento týždeň sa vláda rozhodla udeliť výnimku pre rodených Židov v rámci programu, ktorý zabezpečuje výlety zdarma do Izraela pre mladých Židov z celého sveta. Na budúci týždeň majú prísť takéto skupiny zo Spojených štátov. Účastníci musia byť plne zaočkovaní a po príchode do Izraela musia ostať v malých bublinách.



Obmedzenia však ostávajú v platnosti pre ostatných turistov zo zahraničia vrátane kresťanských pútnikov, ktorí každoročne počas Vianoc húfne prichádzali do biblických miest Betlehem, Nazaret a Jeruzalem.



"Vyzývam izraelské úrady, aby zaobchádzali so všetkými záujemcami o návštevu krajiny rovnako a bez diskriminácie podľa náboženstva," napísal Nássar na Facebooku.



Ekonomika mesta Betlehem, ktoré sa nachádza v palestínskej enkláve Predjordánsko, sa do veľkej miery opiera o cestovný ruch počas vianočných sviatkov. Miestni predstavitelia sa však sťažujú, že protipandemické obmedzenia znemožnili turistom prísť do Betlehema už druhé Vianoce za sebou. Ako pripomína AP, na palestínskych územiach sa nenachádza žiadne letisko, takže väčšina zahraničných turistov prichádza cez Izrael.