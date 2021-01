Izrael do konca januára zaočkuje dva milióny svojich občanov

Tel Aviv 3. januára (TASR) - Izrael plánuje do konca januára zaočkovať dva milióny svojich občanov. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Vakcinačná kampaň v Izraeli odštartovala 19. decembra, medzi prvými zo zaočkovaných bol aj tamojší premiér Benjamin Netanjahu. Očkuje sa vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech. Potrebné je aplikovať dve dávky vakcíny v rozstupe troch týždňov.



Netanjahu nedávno vyhlásil, že Izrael očkuje svojich občanov celosvetovo najrýchlejšie, píše AFP. Viaceré humanitárne organizácie však izraelskú vládu kritizujú, že neočkuje obyvateľov palestínskych území (Predjordánsko a pásmo Gazy) okupovaných Izraelom od roku 1967, píše britský denník The Guardian.



Očkovanie v Izraeli však nateraz spomaľuje, aby sa predišlo rýchlemu spotrebovaniu zásob vakcíny, oznámil v nedeľu Hezi Lévi z izraelského ministerstva zdravotníctva.



"Spomaľujeme tempo podania prvej dávky vakcíny, aby sme si vyhradili zásoby na druhú dávku," potrebnú na dokončenie zaočkovania občanov, ktorí už prvú dávku dostali, vyjadril sa Lévi v rozhovore pre izraelskú verejnoprávnu stanicu Kan.



Do konca januára však podľa neho bude zaočkovaná podaním oboch dávok vakcíny asi pätina Izraelčanov, počnúc zdravotníkmi a seniormi nad 60 rokov.



Izrael v piatok 1. januára oznámil, že voči koronavírusu zaočkoval už milión svojich obyvateľov. Prvú dávku vakcíny vtedy dostalo viac ako 10 percent izraelskej populácie.



Od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 v Izraeli zaznamenali 435.866 prípadov nákazy a takmer 3400 úmrtí, informuje AFP s odvolaním sa na tamojšie ministerstvo zdravotníctva.