Do Izraela pricestovali prví turisti od nástupu pandémie

Tel Aviv 27. mája (TASR) - Do Izraela pricestovala skupina turistov – prvýkrát od začiatku pandémie koronavírusu pred viac než rokom, uviedlo vo štvrtok izraelské ministerstvo pre cestovný ruch. Informuje o tom agentúra DPA.



Každý z turistov sa musel preukázať dokladom o očkovaní i negatívnym testom na koronavírus. Ako prvý krok Izrael povolil vstup do krajiny obmedzenému počtu turistických skupín, pričom nezávislí cestovatelia budú môcť do krajiny vstúpiť najskôr od júla.



Krajina po nástupe pandémie zakázala takmer všetky cesty a cudzinci mohli na jej územie vstúpiť len za výnimočných okolností. Cestovný ruch je však dôležitým prispievateľom do izraelskej ekonomiky a tento sektor počas pandémie značne utrpel.



Vakcinačná kampaň v Izraeli bola medzitým mimoriadne úspešná a viedla k výraznému zníženiu počtu infekcií i ťažkých prípadov ochorenia COVID-19.



Izraelská vláda postupne uvoľňuje obmedzenia v súlade s očkovacou kampaňou a takmer všetky opatrenia by mohli byť úplne zrušené v priebehu budúceho týždňa. Kiná by sa mali otvoriť vo štvrtok večer, píše DPA.