Autom narazil do demonštrantov: V Izraeli utrpeli zranenia traja ľudia

Tel Aviv 24. júla (TASR) - Traja ľudia v strednom Izraeli utrpeli ľahšie zranenia, keď do demonštrantov protestujúcich proti súdnej reforme, ktorej kľúčovú časť v pondelok schválil izraelský parlament, vrazilo auto. Informuje o tom TASR na základe správ online denníka The Times of Israel, denníka Haarec a agentúry Reuters.



K incidentu došlo na ceste pri meste Kfar Saba. Polícia oznámila, že medzičasom zadržala vodiča, ktorý si autom agresívne kliesnil cestu cez demonštrantov blokujúcich cestu. Vodič je vo veku niečo cez 20 rokov.



Na sociálnych sieťach sa objavili zábery bieleho minivanu vrážajúceho do demonštrantov stojacich na ceste. Auto prešlo aj cez horiaci oheň na ceste a pokračovalo v jazde.



Kľúčový zákon izraelskej justičnej reformy obmedzujúci právomoci Najvyššieho súdu schválil v pondelok Kneset po búrlivom rokovaní a bojkote hlasovania zo strany opozície. Tá oznámila, že proti zákonu podá už v utorok podnet na Najvyšší súd. Medzičasom sa v krajine opätovne zdvihla vlna verejných protestov proti tejto reforme.