Izrael: Do Pásma Gazy vstúpilo 100 kamiónov s humanitárnou pomocou

Jeruzalem 22. mája (TASR) - Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý dohliada na civilné záležitosti na palestínskych územiach, informoval, že v stredu vstúpilo do Pásma Gazy 100 kamiónov s humanitárnou pomocou. Správu o tom priniesla agentúra AFP, píše TASR.



Vo vyhlásení COGAT sa uvádza, že cez hraničný priechod Kerem Šalom sa po kontrole vydalo do Pásma Gazy 100 kamiónov patriacich OSN a medzinárodnému spoločenstvu, ktoré prepravovali humanitárnu pomoc vrátane múky, potravín pre dojčatá a zdravotníckeho vybavenia.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) pred tým podvečer napísal, že Palestínčania a humanitárne organizácie v Pásme Gazy uviedli, že na príchod humanitárnej pomoci stále len čakajú.



OSN objasnila, že kamióny síce na územie enklávy vstúpili, ale izraelská armáda nedala povolenie na vyzdvihnutie pomoci na palestínskej strane hranice.



Antoine Renard, riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP), vyslovil pre TOI predpoklad, že kamióny sa zrejme zastavili v Kerem Šalome - rozsiahlom logistickom centre v juhovýchodnom cípe Pásma Gazy.



Izraelská vláda začiatkom tohto týždňa oznámila, že zrušila 11 týždňov trvajúcu blokádu, ktorá priviedla palestínsku enklávu na pokraj hladomoru.



Podľa izraelskej armády následne v pondelok vstúpilo do Pásma Gazy päť a v utorok 93 kamiónov s humanitárnou pomocou. Podľa agentúry Reuters, ktorá informovala s odvolaním sa na humanitárnych pracovníkov a miestnych pekárov, sa však zásoby v Pásme Gazy nedostali do tamojších vývarovní, pekární, trhov a nemocníc.



Izrael uvalil túto blokádu v marci s tvrdením, že palestínske radikálne hnutie Hamas konfiškuje zásoby humanitárnej pomoci určené pre civilistov. Militanti toto obvinenie rozhodne popierajú.



AFP pripomenula, že v blízkej budúcnosti by sa pomoc mala začať distribuovať novým systémom podporovaným USA, ktorý využíva súkromných dodávateľov.



Svoju ofenzívu proti Hamasu Izrael spustil po bezprecedentnom vpáde palestínskych teroristických kománd, ktorý sa na juhu Izraela odohral 7. októbra 2023. Podľa izraelských údajov pri útokoch v izraelských obciach, kibucoch a mošavoch, ako aj na hudobnom festivale v Negevskej púšti zahynulo približne 1200 ľudí a do Pásma Gazy bolo z juhu Izraela unesených 251 rukojemníkov.



Podľa zdravotníckych úradov Pásma Gazy odvetná letecká a pozemná operácia izraelskej armády pripravila o život viac ako 53.600 Palestínčanov. Operácie izraelskej armády viedli k zdevastovaniu tejto pobrežnej enklávy, kde podľa humanitárnych organizácií u veľkej časti ľudí - najmä detí - badať príznaky vážnej podvýživy.