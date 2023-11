Izrael dodá Nemecku protiraketový systém Arrow 3 do konca roka 2025

Berlín 23. novembra (TASR) – Nemecko a Izrael podpísali zmluvu o nákupe systému protiraketovej obrany Arrow 3, informovalo vo štvrtok izraelské ministerstvo obrany. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Zmluva potvrdzuje úmysel Izraela doručiť nemeckému ministerstvu obrany prvý systém do konca roku 2025. Celková hodnota objednávky je 3,6 miliardy dolárov (3,6 miliardy eur).



Dohodu o zámere uzavrieť transakciu ešte v septembri v Berlíne podpísali ministri obrany Boris Pistorius a jeho izraelský náprotivok Joav Galant.



"Tento deň je bez akéhokoľvek preháňania historickým pre obe krajiny," vyhlásil vtedy Pistorius. Dôležitosť protivzdušnej obrany zdôraznila najmä ruská vojenská invázia na Ukrajinu, dodal.



"(Naše krajiny) dnes dvoma malými podpismi vstúpili do histórie," vyhlásil vtedy Galant.



Izraelská armáda nový protiraketový systém vyvinula v spolupráci so Spojenými štátmi a v novembri ho po prvý raz úspešne nasadila v boji. Nad Červeným morom úspešne zostrelil objekt vystrelený na Izrael, pričom objektom bola raketa typu zem-zem, uviedlo izraelské ministerstvo obrany.