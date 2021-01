Tel Aviv 31. januára (TASR) - Izrael dodá obyvateľom palestínskych území 5000 dávok vakcíny na zaočkovanie tamojších zdravotníkov pracujúcich v prvej línii. V nedeľu o tom informovala kancelária izraelského ministra obrany Bennyho Gantza, píše agentúra AP.



Konkrétny dátum dodania však nateraz nie je známy, pripomína AP. Predstavitelia palestínskych území bezprostredne na túto správu nereagovali.



V Izraeli v súčasnosti prebieha masívna vakcinačná kampaň. Doteraz tam prvou dávkou vakcíny od konzorcia Pfizer-BioNTech zaočkovali zhruba tri milióny ľudí, čo tvorí približne tretinu tamojšej deväťmiliónovej populácie. Druhú dávku vakcíny tam doteraz dostalo asi 1,7 milióna obyvateľov.



Izrael očkuje aj svojich arabských obyvateľov či Palestínčanov žijúcich na území anektovaného východného Jeruzalema. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Organizácia Spojených národov (OSN) či viaceré humanitárne organizácie však izraelskú vládu kritizujú, že neočkuje obyvateľov palestínskych území (Predjordánsko a pásmo Gazy) okupovaných Izraelom od roku 1967.



Autonómna vláda v Predjordánsku sa prednedávnom vyjadrila, že doteraz uzavrela zmluvy v hodnote 21 miliónov dolárov s konzorciom Pfizer/BioNTech, spoločnosťou AstraZeneca, americkou firmou Johnson & Johnson, ako aj s výrobcom ruskej vakcíny Sputnik V. Izrael oficiálne o pomoc s dodaním vakcín nepožiadala. Taktiež sa neočakáva, že by tak urobilo militantné hnutie Hamas, ktoré pôsobí v pásme Gázy, pripomína agentúra AFP.



V Predjordánsku žije zhruba 2,8 milióna Palestínčanov a v pásme Gazy asi dva milióny ľudí, približuje AFP.



Ďalšie dávky vakcín sa palestínska vláda usiluje zabezpečiť prostredníctvom programu COVAX pod záštitou WHO, ktorý sa snaží zaistiť prístup k očkovacej látke proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Na uskutočnenie svojho cieľu však programu stále chýba značná miera financií, pripomína AP.