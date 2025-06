Izrael dokončil ďalšiu vlnu útokov na Teherán

Tel Aviv 18. júna (TASR) — Izraelské ozbrojené sily (IDF) v stredu večer oznámili, že letectvo dokončilo ďalšiu vlnu útokov na iránske hlavné mesto Teherán. Zároveň uviedli, že zaznamenali vypálenie ďalších rakiet z Iránu smerom na Izrael a vyzvali civilistov nachádzajúcich v oblastiach, kde zaznejú výstražné sirény, aby sa premiestnili do protileteckých krytov a zostali v nich až do odvolania. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Times of Israel.



Letectvo podľa IDF zasiahlo v Teheráne približne 20 cieľov, medzi ktoré patrili zariadenia na výrobu uránových centrifúg, miesta, kde sa vyvíjajú jadrové zbrane a továrne na výrobu rakiet. Do útokov bolo zapojených okolo 60 stíhačiek.



Zasiahnuté miesta boli určené na to, aby iránskemu režimu umožnili rozšíriť rozsah a tempo obohacovania uránu určeného na vývoj jadrových zbraní, uviedli IDF vo vyhlásení.



Medzi ďalšie ciele patrili „továrne vyrábajúce suroviny a komponenty na montáž rakiet, ako aj miesta na výrobu iránskych systémov protivzdušnej obrany“.



Zdravotnícka záchranná služba Červená Dávidova hviezda (MDA) v stredu večer po najnovšom iránskom raketovom útoku informovala, že bezprostredne nie sú k dispozícii správy o dopadoch balistických rakiet v obývaných oblastiach ani o zranených. Podľa počiatočného hodnotenia IDF bol z Iránu vypálený malý počet rakiet a všetky zrejme zachytila protivzdušná obrana. Varovné sirény bolo počuť v strednom Izraeli a oblasti Jeruzalema.