Izrael dopravil loď s propalestínskymi aktivistami do prístavu Ašdod

Ašdod 27. júla (TASR) - Izraelské sily v nedeľu dopravili loď s propalestínskymi aktivistami do izraelského prístavu Ašdod po tom, čo plavidlo zastavili v medzinárodných vodách a zadržali jeho posádku. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Aktivisti z koalície Flotila slobody (FFC) sa pokúsili prelomiť izraelskú námornú blokádu do palestínskeho územia Pásma Gazy, no v sobotu večer ich úrady zadržali.



Ľudskoprávna organizácia Adalah oznámila, že jej právnici sú v Ašdode a požiadali o možnosť komunikovať s 21-člennou medzinárodnou posádkou, v ktorej sú aj dvaja francúzski poslanci a dvaja novinári televízie al-Džazíra.



„Napriek opakovaným žiadostiam izraelské orgány odmietli umožniť právnikom Adalahu prístup k zadržaným aktivistom, aby im poskytli právne konzultácie,“ uviedla organizácia.



„Adalah opakuje, že aktivisti na palube lode Handala boli súčasťou mierovej civilnej misie s cieľom prelomiť nezákonnú izraelskú blokádu Pásma Gazy,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení s tým, že plavidlo bolo podľa organizácie zadržané v medzinárodných vodách a tento krok predstavuje jasné porušenie medzinárodného práva.



Loď Handala podľa FFC vyplávala z Talianska s cieľom „prelomiť nezákonnú, genocídnu blokádu Izraela voči Palestínčanom v Gaze“. FFC zároveň uviedla, že Handala bola „násilne zadržaná izraelskou armádou v medzinárodných vodách“ približne 40 námorných míľ (74 kilometrov) od pobrežia o 20.43 h GMT (22.43 h SELČ).



V júni sa do Pásma Gazy pokúsila dostať ďalšia loď FFC, na palube ktorej boli aj známi aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej. Aj túto loď zadržali izraelské jednotky v medzinárodných vodách.



Izrael uvalil na palestínsku enklávu námornú blokádu po tom, čo sa v roku 2007 vlády v pobrežnom pásme ujalo militantné hnutie Hamas. Podľa izraelskej vlády je blokáda nevyhnutná, aby sa zabránilo dodávkam zbraní pre militantov.