Izrael dostal zoznam ďalších rukojemníkov, ktorí budú prepustení

Gaza/Tel Aviv 26. novembra (TASR) — Izrael dostal zoznam mien ďalších rukojemníkov zadržiavaných palestínskymi militantmi z hnutia Hamas v Pásme Gazy, ktorí majú byť prepustení v nedeľu. Oznámil to úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Zoznam preverujú bezpečnostné zložky a rodiny týchto rukojemníkov boli informované, uviedol premiérov úrad v nedeľu na sociálnej sieti X. Zároveň vyzval médiá, aby boli opatrné pri zverejňovaní správ a zdržali sa šírenia fám a neoficiálnych informácií.



Netanjahuov úrad nevedel uviesť, koľko rukojemníkov bude v nedeľu prepustených.



V piatok palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo prvú skupinu 24 rukojemníkov vrátane 13 izraelských občanov a 11 cudzincov. Výmenou za to Izrael prepustil zo svojich väzníc väčšiu skupinu palestínskych väzňov.



O deň neskôr Hamas prepustil druhú skupinu 17 rukojemníkov. Výmenou za to bolo z izraelských väzníc prepustených 39 Palestínčnov.



Nedeľa je tretím dňom plánovaného štvordňového prímeria medzi izraelskou armádou a palestínskymi militantnými skupinami v Pásme Gazy.



V priebehu tohto dočasného prímeria má byť v etapách prepustených celkovo 50 Izraelčaniek a detí, ktoré militanti pri masívnom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra uniesli do Pásma Gazy. Izrael prepustí celkovo 150 palestínskych väzňov.



Po útoku militantov začal Izrael bombardovať túto palestínsku enklávu a neskôr spustil aj pozemnú operáciu s cieľom zničiť Hamas.



Medzi prepustenými rukojemníkmi bola v sobotu aj 21-ročná Maja Regevová, ktorú Hamas uniesol 7. októbra z miesta konania hudobného festivalu Supernova, píše agentúra AP.



Regevová a jej 18-ročný brat Itaj, ktorého tiež uniesli, boli zachytení na videu zverejnenom na sociálnych médiách po útoku. Itaj je však stále zajatcom Hamasu v Pásme Gazy, uviedla jeho matka Mirit.