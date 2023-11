Izrael dostal mená rukojemníkov, ktorí majú byť prepustení v pondelok

Tel Aviv 27. novembra (TASR) - Izrael v noci na pondelok dostal zoznam s menami ďalších rukojemníkov, ktorých má militantné hnutie Hamas prepustiť v pondelok, posledný deň štvordňového prímeria. Oznámil to úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. TASR o tom informuje na základe agentúry DPA.



Izraelské úrady zoznam preverujú, pričom počet rukojemníkov v ňom nebol špecifikovaný. Na základe nepotvrdených informácií médií by ich malo byť jedenásť.



Hnutie Hamas uviedlo, že zoznam poskytlo aj predstaviteľom Egypta a Kataru. Obe krajiny pomohli sprostredkovať štvordňové prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Do platnosti vstúpilo v piatok a jeho súčasťou je prepustenie rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov v Izraeli.



Doteraz bolo oslobodených 58 Izraelčanov a občanov ďalších krajín unesených do Pásma Gazy. Izrael prepustil 177 zadržiavaných Palestínčanov.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu naznačil ochotu predĺžiť prímerie v Pásme Gazy. Dohoda poskytuje možnosť predĺženia prímeria o jeden deň za každých ďalších desať prepustených rukojemníkov, pripomenul Netanjahu. Hamas ešte stále zadržiava asi 180 osôb.