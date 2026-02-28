Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael: Dôvodom útoku na Irán je jeho prudké zrýchlenie výroby rakiet

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Tel Aviv 28. februára (TASR) - Izrael spustil útok na svojho úhlavného nepriateľa Irán v dôsledku „prudkého zrýchlenia“ výroby rakiet v islamskej republike. Podľa agentúry AFP to v sobotu uviedol nemenovaný izraelský zdroj. Dodal, že v Iráne „každý mesiac vyvíjajú desiatky balistických rakiet a tempo ich výroby sa čoraz viac zrýchľuje.“

Ide o režim, ktorý v nasledujúcich rokoch smeruje k výrobe tisícov rakiet. Ide o dramatické rozšírenie už aj tak nebezpečného arzenálu,“ dodal zdroj.

Po mesiacoch eskalácie napätia medzi Izraelom a Iránom Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu spustili koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele vrátane oblastí v blízkosti sídiel predstaviteľov iránskeho vedenia v Teheráne.

Irán na tieto údery reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na základne USA na Blízkom východe vrátane zariadení americkej 5. flotily v Bahrajne.

Niektoré krajiny v regióne v reakcii na tento vývoj uzavreli svoj vzdušný priestor a medzinárodná letecká doprava je výrazne narušená, dodáva TASR.
