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Izrael: Eizenkot a Golan sa dohodli na koaličnej spolupráci
Obe strany v spoločnom vyhlásení doplnili, že dohodu o koaličnej spolupráci zatiaľ nepodpísali, lebo ešte dolaďujú jej detaily.
Autor TASR,aktualizované
Jeruzalem 26. novembra (TASR) - Izraelská centristická strana Jašar vedená Gadim Eizenkotom sa vo štvrtok dohodla na koaličnej spolupráci s ľavicovo-liberálnou stranou Demokrati, ktorú vedie Jair Golan. Dohoda nadväzuje na utorkovú dohodu Jašaru s pravicovou stranou Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdora Liebermana, informovali agentúra AFP a spravodajský web The Times of Israel (TOI).
Obe strany v spoločnom vyhlásení doplnili, že dohodu o koaličnej spolupráci zatiaľ nepodpísali, lebo ešte dolaďujú jej detaily.
V súlade s dohodou Demokrati získajú štyri ministerské portfóliá vrátane rozšíreného rezortu národnej bezpečnosti, ministerstva práce a sociálnych vecí, komunikácií a kultúry a športu. V rámci posledného z nich má vzniknúť nový odbor pre demokraciu. Strana bude mať na starosti aj na ministerstvo sociálnej rovnosti, ktoré by sa mohlo zlúčiť s jedným zo získaných rezortov.
Demokrati nezískajú ministerstvo školstva ani ministerstvo spravodlivosti, o ktoré sa uchádzali.
Rezort spravodlivosti by mal pripadnúť Liebermanovej strane alebo zostať Jašaru.
Demokrati však povedú parlamentný výbor pre ústavu, právo a spravodlivosť, získajú zastúpenie vo výbore pre výber sudcov a post ministra zodpovedného za vzťahy medzi vládou a parlamentom.
Golan v utorok pozastavil rokovania o koaličnej dohode na protest proti tomu, že Eizenkot o možnosti vytvorenia vlády národnej jednoty rokoval aj s Likudom premiéra Benjamina Netanjahua. Rokovania medzi stranou Jašar a Demokratmi sa obnovili vo štvrtok.
Demokrati uviedli, že dohoda zahŕňa aj záväzok zrušiť reformu súdnictva a chrániť nezávislosť justície. Podľa strany má tiež priniesť zmeny v prospech izraelskej spoločnosti, demokracie a arabského obyvateľstva. Demokrati tvrdia, že dohoda pripravuje cestu k ukončeniu Netanjahuovej vlády.
Opozičný blok však zostáva aj rozdelený v otázke možnej spolupráce s arabskými a ultraortodoxnými stranami či vytvorenia vlády národnej jednoty s Likudom. Demokrati presadzujú spojenectvo s dvoma arabskými politickými subjektmi, ktoré vo voľbách získali rekordný počet mandátov. Lieberman takúto vládu odmieta a uprednostňuje spoluprácu s dvoma ultraortodoxnými stranami. Spornou otázkou je naďalej najmä povinná vojenská služba ultraortodoxných mužov.
Bývalý premiér Naftali Bennett presadzuje vládu národnej jednoty Eizenkotovho bloku s Likudom bez účasti arabských a ultraortodoxných strán. Naznačil aj možnosť striedania sa na poste premiéra, pričom prvým predsedom vlády by bol Eizenkot.
Strany, ktoré vedú Eizenkot, Lieberman a Golan, majú v parlamente spolu 36 mandátov. Bennettova strana Spolu (Bejachad) disponuje ďalšími 12 kreslami, zatiaľ však s Jašarom nepodpísala formálnu koaličnú dohodu. Na získanie parlamentnej väčšiny je potrebných 61 mandátov.
Eizenkot má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 14 dní.
Obe strany v spoločnom vyhlásení doplnili, že dohodu o koaličnej spolupráci zatiaľ nepodpísali, lebo ešte dolaďujú jej detaily.
V súlade s dohodou Demokrati získajú štyri ministerské portfóliá vrátane rozšíreného rezortu národnej bezpečnosti, ministerstva práce a sociálnych vecí, komunikácií a kultúry a športu. V rámci posledného z nich má vzniknúť nový odbor pre demokraciu. Strana bude mať na starosti aj na ministerstvo sociálnej rovnosti, ktoré by sa mohlo zlúčiť s jedným zo získaných rezortov.
Demokrati nezískajú ministerstvo školstva ani ministerstvo spravodlivosti, o ktoré sa uchádzali.
Rezort spravodlivosti by mal pripadnúť Liebermanovej strane alebo zostať Jašaru.
Demokrati však povedú parlamentný výbor pre ústavu, právo a spravodlivosť, získajú zastúpenie vo výbore pre výber sudcov a post ministra zodpovedného za vzťahy medzi vládou a parlamentom.
Golan v utorok pozastavil rokovania o koaličnej dohode na protest proti tomu, že Eizenkot o možnosti vytvorenia vlády národnej jednoty rokoval aj s Likudom premiéra Benjamina Netanjahua. Rokovania medzi stranou Jašar a Demokratmi sa obnovili vo štvrtok.
Demokrati uviedli, že dohoda zahŕňa aj záväzok zrušiť reformu súdnictva a chrániť nezávislosť justície. Podľa strany má tiež priniesť zmeny v prospech izraelskej spoločnosti, demokracie a arabského obyvateľstva. Demokrati tvrdia, že dohoda pripravuje cestu k ukončeniu Netanjahuovej vlády.
Opozičný blok však zostáva aj rozdelený v otázke možnej spolupráce s arabskými a ultraortodoxnými stranami či vytvorenia vlády národnej jednoty s Likudom. Demokrati presadzujú spojenectvo s dvoma arabskými politickými subjektmi, ktoré vo voľbách získali rekordný počet mandátov. Lieberman takúto vládu odmieta a uprednostňuje spoluprácu s dvoma ultraortodoxnými stranami. Spornou otázkou je naďalej najmä povinná vojenská služba ultraortodoxných mužov.
Bývalý premiér Naftali Bennett presadzuje vládu národnej jednoty Eizenkotovho bloku s Likudom bez účasti arabských a ultraortodoxných strán. Naznačil aj možnosť striedania sa na poste premiéra, pričom prvým predsedom vlády by bol Eizenkot.
Strany, ktoré vedú Eizenkot, Lieberman a Golan, majú v parlamente spolu 36 mandátov. Bennettova strana Spolu (Bejachad) disponuje ďalšími 12 kreslami, zatiaľ však s Jašarom nepodpísala formálnu koaličnú dohodu. Na získanie parlamentnej väčšiny je potrebných 61 mandátov.
Eizenkot má na zostavenie vlády čas do 6. decembra. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 14 dní.