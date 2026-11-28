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Izrael: Eizenkot pozval Netanjahua na rokovanie, stretnú sa v nedeľu
Netanjahu v sobotňajšom príspevku na sociálnej sieti navrhol vládu národnej jednoty, v rámci ktorej by ako prvý prevzal post premiéra Eizenkot a on by sa spočiatku stal „alternujúcim“ predsedom vlády.
Autor TASR
Jeruzalem 28. novembra (TASR) – Izraelský politik Gadi Eizenkot, poverený zostavením novej vlády, pozval v sobotu úradujúceho premiéra Benjamina Netanjahua na okamžité rozhovory po jeho návrhu na vystriedanie sa vo funkcii predsedu vlády v rámci vlády národnej jednoty. Netanjahuova strana Likud následne oznámila, že obaja politici sa stretnú na koaličných rozhovoroch v nedeľu dopoludnia, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Po októbrových voľbách nemá v parlamente väčšinu žiaden z hlavných politických blokov, prezident Jicchak Herzog však po konzultácii so všetkými stranami poveril sformovaním kabinetu Eizenkota. Ten sa odvtedy snaží vytvoriť koalíciu, ktorá by ukončila Netanjahuovu vládu, no naráža pri tom aj vo vlastnom tábore na odpor s rôznymi spojenectvami. Jeho centristická strana Jašar zároveň rokuje aj s Likudom.
Netanjahu v sobotňajšom príspevku na sociálnej sieti navrhol vládu národnej jednoty, v rámci ktorej by ako prvý prevzal post premiéra Eizenkot a on by sa spočiatku stal „alternujúcim“ predsedom vlády.
„Ak je Likud pripravený na skutočnú jednotu, potom som pripravený zistiť, ako vážne to myslí, v najbližších 24 hodinách. Pozývam Netanjahua a jeho tím, aby sa ku mne pripojili dnes večer v hoteli Dan Accadia v Herzliji... a viedli skutočné a urýchlené rokovania,“ reagoval Eizenkot.
„Premiér Benjamin Netanjahu a predseda strany Jašar Gadi Eizenkot spolu hovorili a dohodli sa na stretnutí zajtra o 10.00 h“ v hoteli v meste Herzlija, uviedol následne Likud vo vyhlásení.
Eizenkot v piatok uviedol, že plánuje zostaviť novú vládu v priebehu ôsmich dní, ktoré mu zostávajú z mandátu na jej vytvorenie. Jašar sa vo štvrtok dohodol na koaličnej spolupráci s ľavicovo-liberálnou stranou Demokrati, ktorú vedie Jair Golan a v utorok s pravicovou stranou Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdora Liebermana.
Spolu majú celkovo 36 poslaneckých mandátov, čo je výrazne menej než 61 kresiel potrebných na získanie väčšiny v 120-člennom parlamente.
V Eizenkotovom širokom politickom tábore podľa AFP panujú nezhody v otázke, či uzavrieť spojenectvo s ultraortodoxnými stranami, arabskými stranami, alebo vytvoriť vládu národnej jednoty s Likudom.
Po októbrových voľbách nemá v parlamente väčšinu žiaden z hlavných politických blokov, prezident Jicchak Herzog však po konzultácii so všetkými stranami poveril sformovaním kabinetu Eizenkota. Ten sa odvtedy snaží vytvoriť koalíciu, ktorá by ukončila Netanjahuovu vládu, no naráža pri tom aj vo vlastnom tábore na odpor s rôznymi spojenectvami. Jeho centristická strana Jašar zároveň rokuje aj s Likudom.
Netanjahu v sobotňajšom príspevku na sociálnej sieti navrhol vládu národnej jednoty, v rámci ktorej by ako prvý prevzal post premiéra Eizenkot a on by sa spočiatku stal „alternujúcim“ predsedom vlády.
„Ak je Likud pripravený na skutočnú jednotu, potom som pripravený zistiť, ako vážne to myslí, v najbližších 24 hodinách. Pozývam Netanjahua a jeho tím, aby sa ku mne pripojili dnes večer v hoteli Dan Accadia v Herzliji... a viedli skutočné a urýchlené rokovania,“ reagoval Eizenkot.
„Premiér Benjamin Netanjahu a predseda strany Jašar Gadi Eizenkot spolu hovorili a dohodli sa na stretnutí zajtra o 10.00 h“ v hoteli v meste Herzlija, uviedol následne Likud vo vyhlásení.
Eizenkot v piatok uviedol, že plánuje zostaviť novú vládu v priebehu ôsmich dní, ktoré mu zostávajú z mandátu na jej vytvorenie. Jašar sa vo štvrtok dohodol na koaličnej spolupráci s ľavicovo-liberálnou stranou Demokrati, ktorú vedie Jair Golan a v utorok s pravicovou stranou Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) Avigdora Liebermana.
Spolu majú celkovo 36 poslaneckých mandátov, čo je výrazne menej než 61 kresiel potrebných na získanie väčšiny v 120-člennom parlamente.
V Eizenkotovom širokom politickom tábore podľa AFP panujú nezhody v otázke, či uzavrieť spojenectvo s ultraortodoxnými stranami, arabskými stranami, alebo vytvoriť vládu národnej jednoty s Likudom.